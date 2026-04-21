元樟生技 2026-04-21 08:30

興櫃新藥研發公司元樟生技（股票代碼：6864）今日宣布，自主研發之核心技術「連接子共軛化合物」（TenTacle™ 連接技術），正式獲得中華民國經濟部智慧財產局之發明專利核准審定（案號：112149200）。此項進展不僅象徵元樟生技在抗體藥物複合體（ADC）領域取得關鍵技術突破，更為未來與國際大廠進行技術授權與共同開發奠定堅實基礎。

打破 ADC 技術瓶頸：TenTacle™ 的「導彈導航系統」

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抗體藥物複合體（ADC）被生技業界譽為「精準治療的生化導彈」，其成功的關鍵在於如何穩定地將毒殺藥物連結至抗體上，並精準釋放。

元樟生技表示，本次獲證的 TenTacle™ 連接技術，具備極高的水溶性與結構穩定性，能有效克服目前全球 ADC 藥物普遍面臨的藥物聚集（Aggregation）與低溶解度問題。更重要的是，實驗數據顯示該連接子本身不具細胞毒性，能大幅降低藥物在循環系統中提前釋放所產生的副作用，實現更高的用藥安全性。

專利佈局完善 對標 300 億美元抗癌市場

根據智慧財產局審定書標註，該專利符合 IPC 分類 A61P 35/00（抗腫瘤劑）。元樟生技指出，TenTacle™ 技術具備多價結合的彈性，可搭載本公司特有之天然真菌提取化合物（如 YUAN-01、YUAN-03），針對乳癌、肺癌等大宗癌症領域開發更高效的藥物方案。

根據國際市場調查報告，全球 ADC 藥物市場預計將以 15.5% 的年複合成長率持續攀升，預期在 2030 年市場規模將突破 300 億美元（約新台幣 9,600 億元）。元樟生技透過掌握「連接子」這項核心組件的專利化，已成功跨入此高成長、高門檻的全球競爭賽道。

營運展望：從傷口護理延伸至高階新藥平台