鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-21 08:30

美國總統川普周一（20 日）接受採訪時說，如果美國與伊朗的臨時停火到期前雙方不能達成協議，停火「極不可能」延長。他還在社交平台發文，稱絕不解除對伊朗的封鎖，直至達成一項協議。

川普當天還威脅，若在周二晚間與伊朗的停火到期前未能達成協議，美國將動用壓倒性軍事力量，「大量炸彈將開始爆炸」

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目前美伊進一步和平談判的進展及雙方關係的其他關鍵細節愈發不透明。與此同時，川普重新強化「武力威懾」言辭。過去兩天，他在與記者的電話交流中態度反覆，在強硬威脅與模糊表態談判進展之間搖擺不定。

潛在協議的具體內容仍不清晰。川普政府多次強調，伊朗絕不能有核武。

此外，他還要求伊朗全面重新開放荷姆茲海峽的航運通道。自 2 月 28 日戰爭爆發以來，該關鍵航道的通航量已大幅減少，幾近停滯。海峽事實性關閉引發全球油價大波動，使伊朗獲得談判籌碼，同時也促使美國在停火期間對伊朗港口祭出報復性海上封鎖。

川普周一表示，這一封鎖行動「正在徹底摧毀伊朗」，並稱只有在達成協議後才會解除封鎖。

川普在另一條帖文中提到，美國與伊朗達成的協議「將遠遠優於」歐巴馬時期簽署的伊朗核協議。他在首個總統任期內曾退出該協議。

儘管緊張局勢不斷升級，美國代表團正準備再次前往巴基斯坦，就潛在第二輪和平談判展開磋商。

本月早些時候美伊在伊斯蘭馬巴德舉行的首輪談判持續 21 小時，由美國副總統范斯及美國特使威特科夫和庫什納領軍，最終雙方未能達成協議。