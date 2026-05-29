鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 09:40

CNBC 知名財經節目主持人 Cramer 在最新「閃電回應」中，針對多檔個股與市場主題發表看法，涵蓋航太、無人機、加密貨幣、AI 與生技等領域。他整體態度偏向選擇性買進，並強調部分標的屬於高風險投機型投資機會。

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對於 Joby Aviation(JOBY-US)，Cramer 表示屬於「非常優秀的投機型標的」，並提到無人機相關公司可能比傳統空中計程車更具想像空間，且與美國總統對無人機產業的政策偏好有關，進一步推升題材熱度。

QXO 方面，他表示「可以在當前買進」，並認為在新任聯準會主席與利率可能見頂的環境下，部分成長與併購型企業將受惠利率趨穩。

至於 Echostar (SATS-US)，他則態度保留，直言並非其專業領域，因此不對該股進行投機性評論。

對於 MNTN，Cramer 坦言曾誤判該公司價值，但仍認為其具備一定內在價值與獲利能力，只是自己先前的判斷並不準確，整體評價偏中性略正向。

在生技領域，Sellas Life Sciences Group (SLS-US) 被他形容為「漲幅很大的投機股」，雖然仍處於虧損狀態，但仍給予正面評價，並以「兩個拇指向上」形容短線動能。

Nokia (NOK-US) 則因 AI 與 6G 題材受到市場追捧，但 Cramer 指出，相關敘事過熱，他並未深入研究，因此不建議以追高心態操作。