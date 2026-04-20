油價到2027年才會降？川普駁斥能源部長：戰爭一結束 就會立刻下跌

鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 05:00

美國總統川普周一 (20 日) 公開駁斥能源政策團隊對油價的保守預測，強調只要伊朗戰爭結束，美國汽油價格將迅速回落，與能源部長 Chris Wright 先前「可能要到 2027 年才會明顯下降」的看法形成明顯分歧。

（圖：REUTERS/TPG）

Wright 日前接受媒體訪問時表示，每加侖低於 3 美元的汽油價格「今年稍晚可能出現，但也可能要等到明年」，顯示短期內能源成本壓力難以迅速緩解。不過川普對此直言「完全錯誤」，並向媒體表示，一旦衝突結束，「價格會立刻下降」，試圖釋放更樂觀訊號以安撫市場與選民。

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目前能源市場仍深受中東局勢牽動。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，衝突已持續接近兩個月。伊朗封鎖荷姆茲海峽，使這條承載全球約五分之一石油與液化天然氣運輸的關鍵航道運作受阻，進一步推升市場風險溢價。最新數據顯示，全球油價周一上漲約 5%，反映投資人對停火破裂與供應中斷的憂慮。

美國國內油價亦持續攀升。根據美國汽車協會 (AAA) 估算，周一普通汽油平均價格為每加侖 4.04 美元，高於一年前的 3.15 美元，年增幅接近 28%。能源成本上升已逐步傳導至整體經濟，從機票、住房到化肥與食品價格均出現上漲，進一步推高通膨壓力。

儘管川普曾表示油價可能在 11 月前維持高檔，但仍試圖淡化市場疑慮。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則於上周預測，若供應狀況改善，油價有望在今年夏季回落至每加侖 3 美元區間。分析人士指出，油價走勢仍高度依賴地緣政治發展，尤其是美伊衝突是否降溫及荷姆茲海峽能否恢復正常通行。