鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 08:10

國際貨幣基金 (IMF) 周五 (17 日) 警告，中東戰事正對拉丁美洲與加勒比地區帶來新的外部衝擊，恐進一步擴大區域內經濟差距，短期內雖為能源出口國帶來支撐，但將加劇依賴觀光與能源進口國的經濟壓力。

IMF 本週稍早發布的最新《世界經濟展望》顯示，拉美與加勒比地區 2026 年經濟成長率預估為 2.3%，與 2025 年的 2.4% 大致持平，並預計於 2027 年回升至 2.7%。其中，區域最大經濟體巴西今年成長率預估為 1.9%，墨西哥則為 1.6%。

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IMF 指出，該區在 2026 年初整體經濟狀況相對穩健，多數國家通膨接近政策目標，經濟成長亦維持在趨勢水準，但中東戰爭已成為新的外部變數，導致市場情緒波動、金融條件收緊以及大宗商品價格劇烈震盪。

能源市場波動尤為明顯。隨著伊朗宣布在停火期間維持荷姆茲海峽航道開放，布蘭特與 WTI 原油價格單日一度重挫逾 10%，但整體而言，2026 年至今油價仍累計上漲約 45%，顯示戰事仍對全球能源市場形成結構性推升。

IMF 分析，在此背景下，拉美地區呈現明顯分化。阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、千里達及托巴哥與委內瑞拉等能源出口國，因油價上升而受益，出口收入增加、財政狀況改善，外部帳壓力亦有所緩解。

然而，IMF 同時警告，即使是受益的產油國，其國內家庭仍將面臨燃料與食品價格上漲壓力。另一方面，依賴觀光收入的加勒比國家，以及能源進口占比較高的中美洲經濟體，則將承受更大衝擊，包括能源成本上升、通膨壓力加劇與債務負擔惡化。

IMF 進一步指出，區域通膨率預計將在 2026 年升至約 6.6%，主要受燃料、運輸與食品價格上漲推動，對低收入族群衝擊尤為明顯。同時，全球層面亦面臨成長放緩風險，IMF 已將 2026 年全球經濟成長預測下修至約 3.1%，並警告若衝突延續，油價可能升至每桶 100 美元甚至更高，進一步拖累經濟並推升通膨。

IMF 建議，各國政府應維持穩健的財政與貨幣政策框架，避免大規模能源補貼，改以更精準的措施支援弱勢族群，以降低外部衝擊帶來的不均衡影響。