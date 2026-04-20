鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 00:56

臺灣指數公司公布「特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數」最新定期審核結果，追蹤該指數的國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 近期甫躋身千億俱樂部，此次換股五進五出，值得注意的是，電子五哥中的仁寶、英業達遭到剔除，HDI 板廠華通與 CCL 廠台燿則被納入，顯見市場焦點已從單純的系統組裝轉向更上游的 AI 硬體規格升級，擁抱高毛利關鍵零組件。

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00881 的指數篩選邏輯偏好「高市值」且「FactSet 產業分類中的科技領頭羊」。本次剔除世界先進與力成，顯示在半導體領域中，指數目前更傾向於布局高成長的設計與測試環節，而非相對受壓的成熟製程與傳統封測。

進一步觀察，00881 追蹤指數納入新科萬金股穎崴，反映了 AI 晶片高階測試介面的旺盛需求；而文曄在收購 Future Electronics 後，其全球通路地位與財務綜效顯著提升，取代了同為通路的大聯大；穩懋近期股價漲勢凌厲，主要受惠漲價題材，以及 5G/6G、衛星通訊對於化合物半導體的需求回溫。

隨著 AI 伺服器從單純的運算轉向高頻高速傳輸，對於低損耗銅箔基板 (CCL) 的需求呈倍數成長，此外，受惠於國際銅價走揚及上游玻纖布成本推升，台燿近期傳出向客戶發出漲價通知，部分產品漲幅最高達 40%。

00881 去 (2025) 年 9 月開創台灣 ETF 先例，前往日本東京證交所掛牌其台日跨境連結式 ETF 以來，基金人氣及規模持續增長，最新 ETF 規模已突破千億、達 1012.6 億元，受益人次 30.71 萬人。前五大成分股分別是台積電、台達電、聯發科、鴻海及台光電，光是第一大成分股台積電權重已超過 40%。

根據投信投顧公會公布每月基金績效，截至 2026 年 3 月底，00881 近 1 年報酬率 82.91%、近 2 年報酬率 92.01%、近 3 年報酬率 188.24%，在同類基金中名列前茅。國泰投信指出，地緣政治的動盪反而凸顯了台灣半導體產業在 AI 供應鏈中不可替代的戰略價值，台灣被全球視為「AI 代名詞」，深受國際大廠信任，在外資熱錢加速回流下，台股科技群山後市持續看俏。