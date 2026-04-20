荷姆茲又遭封鎖？政院續推4招穩定物價 聯合稽查並補貼油肥原料抗波動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-20 19:28

行政院長卓榮泰今 (20) 日主持專案會議時強調，面對國際環境的高度不確定性，政府將落實持續四大措施，以維持國內民生及經濟穩定，他指出，雖然前階段穩定措施已見成效，但中東區域衝突多變，國際油價近期再度回升，顯示外在環境仍具風險。政府將透過媒合供應鏈、價格補貼、監控局勢及跨部會聯合稽查，確保物資供應無虞並防範業者趁機不合理漲價，全力守護民眾荷包。

荷姆茲海峽又遭封鎖？政院續推穩定物價4招 聯合稽查並補貼油肥原料抗波動。（圖：shutterstock）

在民生物資穩定方面，政府積極推動塑膠「平價專案」，透過媒合上下游供應鏈，確保通路如小北百貨等塑膠製品供應充足。

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卓榮泰表示，經濟部將持續協助業者對接原料，並優先保障國產藥廠與醫材廠的生產量能。此外，基礎建設所需的瀝青庫存目前充足，由台灣中油與台塑供應，預計可支撐至 2026 年 6 月底，確保國內工程需求不受國際局勢影響。

針對產業成本壓力，交通部將持續針對公路客運、國內船舶及航空用油提供補貼，以平抑運輸成本。農業生產方面，政府承諾肥料價格維持凍漲，並實施化肥原料漲幅補助，目前原料儲備足夠供應至今年 8 至 12 月。卓榮泰要求相關部會嚴密監控國際製肥原料波動，確保農業經營環境穩定，從源頭控制食物價格上漲壓力。

最後，卓榮泰指示法務部、檢調及地方政府強化執法，針對市場秩序執行查察工作。目前掌握違規案件未見異常增加，但政府將持續防範聯合行為與不合理抬價。