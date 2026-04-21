鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 15:50

行政院長卓榮泰今 (21) 日赴立法院進行 115 年度中央政府總預算案專案報告，在朝野延宕逾 200 天後，雙方終於達成共識，待詢答完畢後即付委審查。卓榮泰強調，面對中東局勢動盪等國際變局，期盼國會能速審並合理寬列預算，政府也會同步啟動 718 億元新興預算，支應地方建設與民生需求。至於兩岸經貿攻防，卓榮泰重申交流應以公權力為基礎，在對等尊嚴前提下，政府願主動邀請對岸協商。

中央政府總預算案在立法院卡關超過 200 天，今日迎來突破性進展。立法院會邀請行政院長卓榮泰率領部會首長列席報告編製經過並備質詢，朝野黨團經協商同意，於今日報告及詢答結束後，將總預算案交付財政委員會依日程審查。

‌



卓榮泰首先於報告中展現誠意，直言預算延宕對國家發展的影響。他表示，這份總預算案經過兩百多天的等待，首要目標是希望立法院能「速審」，讓各項政務推動步入正軌；其次，由於近期中東情勢緊張，國際局勢的變化並非去年編列預算時所能預見，因此希望國會在審查過程中能「合理寬列」，強化國家應變韌性。

針對外界關注的 718 億元新興計畫預算，卓榮泰承諾，隨著總預算案付委，行政院下午就會交辦相關機關開始處理，確保中央與地方的建設資金能陸續到位。不過，在野黨在實質審查階段仍嚴陣以待，國民黨黨團鎖定政府媒體宣傳費，民眾黨則強攻監察院預算，並重申廢除監察院的一貫立場。

立委張智倫針對軍警消人員待遇提出質詢，要求政府在半年內提出預算版本。卓榮泰回應，政府一向重視軍公教福利，將秉持制度健全、法制完備及財政永續等原則持續檢討。他強調，雖然過去已有調整，但仍有加強空間，將在兼顧憲政與財政紀律下與立院協商，尋求最佳解決方案。