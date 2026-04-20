鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-20 13:45

中國近期宣布 10 項「惠台措施」，涵蓋產業包括觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。商業總會理事長許舒博今 (20) 日會同觀光、旅館、糕餅、食品、蔬果、遊覽車及觀光暨餐飲等 7 大公協會代表出席記者會，除了呼籲兩岸政府應在產業加速溝通配套，針對傳商總配合惠台措施，召集公會施壓政府，許舒博今日除了罕見動怒，也直指並無接到中方電話，反而是台灣政府打電話來關切。

在「鄭習會」後，國台辦公布十項涉台新政，包括觀光、旅遊及農產品各界盼能為台灣注入經濟活水。但近期包括執政黨立委、陸委會官員指控此舉與中方施壓存在關聯，指向「以商逼政」。

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對此，許舒博會今日表示，記者會沒有面臨中方壓力，反倒是接到政府來電，他也呼籲政府不要以扣帽子方式及莫須有的罪名壓制產業界發聲。

許舒博強調，此前外界質疑這次僅邀請 7 個公協會出席，根本是不懂產業結構的說法，但他卻確認，此次相關政策 10 項惠台主題就是集中在觀光、食品與運輸等直接相關產業，不是越多協會參與就越具代表性，他也隨即詢問與會代表是否曾接獲來自中國方面的壓力，所有人皆回應沒有。

許舒博也透露，商總反而是接到政府單位曾來電關切，但產業界此次提出良性建議，是基於生存與發展需求，是產業問題而非政治問題，也不應該遭到打壓，這次業者並沒有受到任何的施壓，主要是業者為自身的生存權對外發言，請政府不要「莫須有」的指控，更強調我們也是有選票的，呼籲政府不要流失產業界選票。

許舒博表示，此次商總發言就是責無旁貸，也無受到任何中方壓力，他也分享近期他搭機從香港轉機返台時，與一團來自中南部、年齡較高的台灣旅客同行，許多民眾都對需轉機往返兩岸表達不滿，若能恢復直航不須繞路也節省時間。

對於兩岸轉機部分，許舒博強調，這次中方要開的就是中國觀光景點，包括蘭州、哈爾濱等觀光勝地，只有台灣政府想的是政治問題，兩岸直航為便民措施，應全面開放陸團客來台，以促進觀光產業發展。

許舒博最後也呼籲，惠台 10 政策對台灣開放的項目，不要再因政治因素貿然中止，一旦開放，就應盡量朝向制度化、常態化，避免政策及政治因素而中止，以維持兩岸經貿交流的長期穩定。