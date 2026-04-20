鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 19:50

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，隨著人工智慧技術從單純的「內容生成」「代理式 AI」(Agentic AI)，這股趨勢將打破過去由圖形處理器 (GPU) 主導的局面，轉而大幅提升中央處理器 (CPU) 與記憶體的需求，並重塑資料中心的建置模式。

代理式 AI 指的是能夠自主計畫任務並採取行動的系統，而不僅僅是回應指令。這種系統的核心競爭力在於「協調」而非僅是原始算力。

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在代理式架構中，CPU 擔任控制層，負責調度子任務、調用工具 (如 Python 解析、資料庫搜索) 以及進行強化學習 (RL) 的行為評估。

根據 TrendForce 研究，過去 AI 資料中心的 CPU 與 GPU 配置比例約為 1:4 至 1:8，但在代理式 AI 時代，預期該比例將調整至 1:1 或 1:2。Arm 甚至預估，相關運算核心的需求量將增長 4 倍。

摩根士丹利估計，到 2030 年，代理式 AI 將為規模已突破 1,000 億美元的資料中心 CPU 市場再增加 325 億至 600 億美元的產值。由於需求激增，Intel 和 AMD 在 2026 年第一季已調漲部分產品價格。