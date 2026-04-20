鉅亨網新聞中心 2026-04-20 16:50

港股主要指數周一 (20 日) 走高，截至收盤，恒生指數上漲 0.77% 或 193 點，收報 26,354.08 點，恒生科技指數漲 0.46%，收報 5,065.63 點，國企指數漲 0.61%。全日大盤成交額達 2,414.6 億港元，顯示市場交投活躍。

盤面上，AI 應用股板塊表現最為亮眼。其中，群核科技大漲 101.29%，股價成功破頂並進入港股成交額前十名。此外，智譜、諾比侃等相關個股也分別錄得約 9.4% 與 7% 的升幅。市場分析指出，隨著中國大模型龍頭企業 DeepSeek 啟動估值逾 100 億美元的新一輪融資，資本市場對於 AI 與算力投資的熱情再度被點燃。

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其他板塊方面，航空股因「五一」假期旅遊預期樂觀而集體走強，東方航空漲逾 5%，中國國航漲超 4%。光伏太陽能股同樣表現搶眼，福萊特玻璃漲幅超過 7%，這主要受惠於政府部門近期部署規範光伏產業秩序，推動「反內卷」政策以改善行業競爭環境。

相較之下，受中東局勢動盪及荷姆茲海峽相關消息影響，國際油價大幅波動，導致石油股集體回落。中國石油與中國海洋石油分別下跌約 3.2% 及 2.4%。大型科技股中，騰訊控股表現強勁漲 2.35%，成交額居首；阿里巴巴微漲 0.44%；美團則逆市下跌約 1.5%。