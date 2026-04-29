鉅亨網新聞中心 2026-04-29 16:38

港股主要指數周三 (29 日) 集體走高，截至收盤，恒生指數上漲 1.68%，收報 26111.84 點，成功重返 26000 點大關。恒生科技指數與國企指數也分別上漲 1.72% 及 1.86%。此次市場的大幅回升，主要受到中央政策利好、企業業績優於預期以及市場情緒修復的共同推動。

在內房股方面，受 4 月 28 日中共中央政治局會議定調影響，會議強調要有效防範化解風險，努力穩定房地產市場並扎實推進城市更新。此消息激勵房地產板塊集體爆發，中國金茂大漲超過 11%，中國海外發展、萬科企業及華潤置地等指標性個股漲幅也均超過 6%。機構分析認為，隨著政策精準發力，頭部房企有望憑藉融資優勢迎來估值修復。

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科技板塊同樣表現不俗，大型科網股集體回暖，美團、阿里巴巴與嗶哩嗶哩漲幅均超 3%。特別是新股商米科技 - W 在掛牌首日表現驚人，收盤漲幅超過 241%，其公開發售獲超額認購 2003 倍，反映出投資者對新創科技股的高度熱情。

保險與汽車板塊也有亮眼表現。中國平安因一季度新業務價值（NBV）增長 20.8% 遠超市場預期，股價勁升逾 6%。汽車股則受惠於 2026 北京車展帶動的消費情緒，以及政府加快編制智能網聯汽車規劃的政策支持，蔚來 - SW 大漲超過 8%，領銜汽車板塊走強。

然而，受美國可能暫停向華虹供應半導體設備的傳聞影響，半導體板塊走勢疲軟，華虹半導體下跌 4.59%。