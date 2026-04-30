鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 16:41

雖然港股主要指數在最後 4 月一個交易日集體收跌，但從全月表現來看，港股依舊交出了亮眼的成績單。恒生科技指數本月累計漲幅超過 4%，恒生指數與國企指數也分別上漲超過 3%。

在 4 月最後一個交易日，港股三大指數低開後震盪走弱。截至收盤，恒生指數下跌 1.28%，報 25776.53 點；恒生科技指數跌 0.79%；國企指數則跌 1.41%。

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盤面上，科網股跌多漲少，小米、阿里巴巴跌幅均超過 3%，騰訊跌逾 2%，僅網易逆市漲超 2%。

受業績與宏觀因素影響，部分板塊跌幅較深。電池股大跌，天能動力因第一季度淨利潤同比大幅下降 82.14%，股價重挫 27.25%。新能源車企亦集體走低，蔚來跌超 6%，比亞迪股份跌逾 5%。此外，由於美元指數走強及中東局勢導致市場降息預期降溫，有色金屬板塊普遍承壓，赤峰黃金跌超 5%。

儘管大盤疲軟，晶片股卻在今日爆發性上漲。天數智芯收盤暴漲 21.30%，中芯國際與壁仞科技雙雙漲超 7%，華虹半導體亦漲逾 5%。市場分析指出，這主要受益於谷歌雲強勁的財報數據，其季度營收首度突破 200 億美元，反映出企業對生成式 AI 基礎設施及 TPU 晶片的強大需求。此外，華創證券首度給予天數智芯「推薦」評級，進一步激勵了板塊情緒。

在傳統消費領域，乳製品與減肥藥概念表現活躍。蒙牛乳業受惠於庫存健康及動銷企穩，漲超 3%；信達生物則在減肥藥熱潮帶動下漲逾 6%。