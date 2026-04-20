袁志峰 2026-04-21 04:50

今日推介 - 同程旅行 (780, $18.84), 目標價 $20.5, 止損價 $18.0

1) 股市前景

‌



周一港股上揚，成交平穩，南向資金轉淨賣出。美伊戰事對金融市場的影響已消化，疊加人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長勝預期，港股前景好轉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 44 點，早段曾倒跌 66 點，其後倒升 251 點至 26412 點，午後漲幅一度收窄至 92 點，尾市做好，收報 26361 點，升 200 點或 0.8%。成交額按日增 1% 至 2415 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 39 億元。建設銀行 (939)、泡泡瑪特 (9992) 及中海油 (883) 錄得 5.7、4.1 及 3.5 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指 (3033) 及小米 (1810) 錄得 34.8、11.1 及 0.8 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 172 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 0.8%，成份股 61 升 28 跌 1 持平。信義光能 (968) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。農夫山泉 (9633) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 5% 及 3%。友邦保險 (1299)、工商銀行 (1398)、建設銀行 (939)、創科實業 (669)、長江基建 (1038)、周大福 (1929)、華潤電力 (836) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。中國平安 (2318)、中國銀行 (3988)、招商銀行 (3968)、中銀香港 (2388) 及新鴻基地產 (16) 升逾 1%。中石油 (857) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883)、吉利汽車 (175) 及京東物流 (2618) 跌逾 2%。中國宏橋 (1378)、中國神華 (1088)、東方海外 (316) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，收報 5065 點，成份股 19 升 11 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 跌逾 1%，小米 (1810) 及快手 (1024) 升 1%，騰訊 (700) 漲逾 2%。華虹半導體 (1347) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及地平線機器人 (9660) 漲逾 2%。商湯 (20) 及金山軟件 (3888) 升近 2%。金蝶國際 (268) 及美的集團 (300) 升逾 1%。零跑汽車 (9863) 及蔚來 (9866) 跌逾 5% 及 2%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211) 及攜程 (9961) 跌逾 1%。

板塊方面，光伏、紙製品、航空及內銀股跑贏大市，漲幅居前。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 6% 及 4%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 6% 及 3%。中國 3 大航空股升 3%-5%。中國 4 大銀行股升 2%。

電動車、石油、煤炭及鋁製品股逆市下跌，跌幅居前。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 3% 及 2%。中煤能源 (1898) 跌逾 4%，中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 1%。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 4% 及 1%。

周一上証指數小幅高開，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4082.13 點，升 0.8%。深証成指升 0.6%。科創 50 指數升 1.9%。滬深兩市總成交約 25800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1500 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國人民銀行公布，內地 4 月貸款市場報價利率 (LPR) 維持不變，連續第 11 個月持穩。據 4 月 LPR 顯示，1 年期 LPR 維持 3 厘；5 年期以上 LPR 維持 3.5 厘。(信報)

4) 個股訊息

中國移動 (941) 公布，今年首季盈利 293.42 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 4.2%。期內，營運收入 2664.78 億元，按年增長 1.0%；其中，主營業務收入 2198.53 億元，下降 1.1%；其他業務收入 466.25 億元，增長 12.7%。(信報)

騰訊控股 (700) 入股哈薩克金融科技公司 Kaspi.kz JSC。Kaspi 指出，騰訊聯同 Kaspi 聯合創辦人及行政總裁 Mikheil Lomtadze 及部分高層，向霸菱金融科技創投基金買入 600 萬股美國預託證券 (ADRs)。若以 Kaspi 上周五收市價計，涉資約 5.18 億美元，約涉 3.2% 股權。(信報)