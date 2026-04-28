鉅亨網新聞中心 2026-04-28 16:38

港股主要指數周二 (28 日) 震盪下行集體收跌。截至收盤，恒生指數下跌 0.95%，收報 25,679.78 點；恒生科技指數重挫 2.28%，報 4,827.19 點；國企指數則下跌 1.27%。盤面上呈現「科技弱、醫藥強」的明顯分化格局，市場避險情緒在節前有所升溫。

盤面上，大型科技股集體低迷，小米、快手跌幅超過 3%，阿里巴巴、美團、騰訊、京東等龍頭悉數下跌。大模型概念股表現尤為疲軟，智譜跌幅超過 12%，MINIMAX-W 跌超 3%。

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鋰電池與光伏板塊遭遇重挫。寧德時代收盤大跌近 7%。消息面上，寧德時代擬以折讓約 7% 的價格配股籌集約 391.9 億港元，雖然機構認為這消除了近期不確定性，但短期股價仍明顯承壓。光伏板塊中，福萊特玻璃跌超 7%，主要受 4 月需求收縮及市場價格跌破行業現金成本線影響，多數企業陷入深度虧損。

生物醫藥板塊則逆勢大爆發，成為市場亮點。藥明康德股價飆升 13.57%，其第一季營收首次突破百億元大關，達 124.4 億元，同比增長 28.8%，扣非淨利更暴增 83.6%。強勁的業績帶動 CXO 概念股集體走強，康龍化成、泰格醫藥等均大幅上揚。

此外，煤炭與中資券商板塊表現活躍。煤炭股如中煤能源大漲逾 7%。券商股則受惠於亮眼的業績預告，中信證券、廣發證券第一季淨利分別增長 54.6% 及 70.7%。新股方面，曦智科技 - P 上市首日表現驚人，收盤暴漲超過 383%。