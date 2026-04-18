波克夏新時代！阿貝爾上任滿100天 已出脫前操盤手持股
鉅亨網編譯余曉惠
《華爾街日報》(WSJ)周五 (17 日) 引述知情人士報導，波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 執行長阿貝爾 (Greg Abel) 已出售先前由曾被視為「股神」巴菲特接班人之一的康姆斯 (Todd Combs) 管理的持股，象徵阿貝爾 1 月出任執行長以來，波克夏投資組合最顯著的變動之一。
康姆斯原本是巴菲特倚重的投資大將，但去年 12 月離開效力十多年的波克夏，轉戰摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)，由於時機正值巴菲特交棒給阿貝爾，此消息當時引發市場高度關注。目前巴菲特仍擔任董事長，但多次公開表示，阿貝爾才是公司真正的領導人。
63 歲的阿貝爾上台已滿 100 天，而波克夏的確出現了不少改變：他的年薪高於巴菲特，大部分薪水用來買進自家公司股票，他重啟了 2024 年停滯至今的庫藏股計畫，還加強對日本的投資力道，收購一家日本保險公司的股份。
知情人士透露，阿貝爾不太可能聘請新人來協助管理投資組合。
知情人士描述，與巴菲特相比，阿貝爾的管理風格更親力親為，正以積極審視波克夏的業務和股票投資組合。預料阿貝爾將對不符合期待的公司、持股甚至高階主管，採取比以往強硬的姿態。
波克夏並未披露哪些普通股投資是由康姆斯或另一位留任的經理人魏希勒 (Ted Weschler) 所管理。
外界普遍認為，蘋果 (APPL-US) 這類大型投資通常由巴菲特主導，現已經改由阿貝爾做決策。波克夏預定在 5 月 2 日的財報、以及 5 月中旬提交的監管文件中，披露更多持股細節。
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