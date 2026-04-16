鉅亨網新聞中心 2026-04-16 14:10

在電商與物流領域深耕多年後，京東集團創辦人劉強東近期再度展現其強悍的擴張野心。自 2026 年 4 月起，京東接連祭出兩大戰略重拳：一方面與深藍汽車深度綁定，推出第二款「國民好車」；另一方面正式上線「Open 出發」項目，強勢切入競爭白熱化的出行賽道。

劉強東出手 京東聯手深藍汽車啟動「Open出發」出行生態(圖:shutterstock)

據報導，京東集團自 2026 年 4 月起，在創辦人劉強東的帶領下，展開了一系列針對汽車與出行賽道的擴張行動。主要動作包括與深藍汽車達成深度合作，以及正式推出名為「Open 出發」的出行服務項目。這也代表著京東正加速從單一零售商轉型為「全場景生活服務生態平台」。

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與滴滴、高德等採取補貼或接入第三方運力的傳統聚合平台不同，「Open 出發」採用「車企直連」模式。這一做法直接對接深藍汽車的全域資源，縮短供給端與流量端的中間環節。

此外，用戶可在京東平台完成深藍 L06 增程版等車型的購買、數位化購車服務、預約試駕及短途出行需求，達成「購車、用車、出行」的無縫銜接。

市場分析師認為，京東選擇深藍汽車作為合作對象，旨在發揮雙方的互補優勢：

深藍汽車： 具備 L3 級自動駕駛許可等技術實力，但在品牌聲譽與銷售渠道方面面臨挑戰。

京東優勢： 擁有超過 7 億名活躍用戶，並已布局超過 3000 家線下「京東養車」門店，能提供包含維修、保養、充電在內的一站式售後服務。

閉環生態： 京東意圖利用供應鏈優勢，構建從線上流量轉化、深度試駕體驗到售後養護的全生命周期服務生態。

據報導，劉強東在回歸一線後，積極尋求突破過去增速放緩的困局。在財務表現方面，京東 2025 年全年營收突破 1.3 兆元人民幣，年增率為 13%。