鉅亨網新聞中心 2026-04-20 18:30

上周剛在港交所上市的群核科技周一 (20 日) 放量大漲，截至收盤報收 37.44 港元 / 股，飆漲 101.29%，全天成交 39.8 億港元，換手率 7.9%。

群核科技港股暴漲101% 早期投資者創480倍回報神話(圖:shutterstock)

這場二級市場的盛宴，直接引爆了一級市場的造富神話。根據招股書數據，群核科技上市前共完成 11 輪融資，集結了 IDG 資本、紀源資本 (GGV)、高瓴資本、順為資本、淡馬錫、Coatue、線性資本及赫斯特等全球頂尖投資機構，形成「早期 VC 打底、成長基金放大、全球資本定價」的投資矩陣。

‌



在眾多贏家中，IDG 資本表現最為亮眼。作為 2013 年便入局的「伯樂」，其 A 輪入股成本折合僅約 0.078 港元 / 股。以當前股價計算，IDG 的投資浮盈高達 480 倍，十年長線佈局收穫極致回報。

此外，公司第一大機構股東紀源資本超過 120 倍；赫斯特、順為資本、高瓴資本與 Coatue 等機構也分別獲得數倍至數十倍不等的回報。