京東劉強東砸50億創立遊艇品牌 主打新能源智慧化遊艇

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-25 09:59

京東集團 (JD-US) (09618-HK) 創辦人劉強東近日創立獨立遊艇品牌 Sea Expandary，主打新能源智慧化遊艇，該品牌周二（24 日）與深圳、珠海等地政府簽署了戰略合作協議。

劉強東砸50億創立遊艇品牌。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，Sea Expandary 還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇營運服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。

劉強東表示，中國的遊艇企業投資額小、散，幾乎沒有一家遊艇製造公司的投資額超過人民幣 1,000 萬元，這次他的投入是 50 億元，這樣才可和全球重量級企業競爭。

劉強東稱這筆投資為個人投資，他本人不會直接參與營運管理。

目前 Sea Expandary 的官網、企業郵箱均已上線。據官網介紹，Sea Expandary 將面向全球市場，建立集研發設計、製造、全球銷售、遊艇會服務及海洋科考綜合服務為一體的全鏈條遊艇產業，通過應用 AI 和機器人技術推出遊艇產品。

Sea Expandary 旗下已有多家集遊艇研發、製造、銷售、營運於一體的企業。

在珠海，Sea Expandary 將建設遊艇製造基地，展開新能源動力技術、智慧駕駛系統、新型材料、內飾設計等領域的研發和製造，目標是成為立足粵港澳大灣區、輻射全球、具有國際影響力的遊艇產業示示範地。

當前中國遊艇市場正在快速增長。交通運輸部的數據顯示，近三年中國遊艇數量增速顯著，新登記遊艇約佔遊艇總數 54.7%，預計「十五五」時期仍將持續保持增長態勢。