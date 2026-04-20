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台股

「黃金滿天飛」！上市櫃漲停破百家 半導體一條龍聯手飆漲

鉅亨網記者王莞甯 台北

台積電 (2330-TW) 年度技術論壇將登場，市場對 AI 相關題材的追捧力道強勁，激勵台股加權指數今 (20) 日再大漲達 540 點，最高來到 37344 點，集中市場漲停家數達 50 家，店頭市場更多達 60 家，合計上市櫃共有多達 110 檔個股漲停，主要領漲題材包括有封測、CPO、PCB 等幾乎是半導體一條龍，可謂「黃金滿天飛」。

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護國神山台積電今日最高來到2055元，貢獻指數超過150點。(鉅亨網資料照)

台股今日續漲超過 1.3%，其中，護國神山台積電最高來到 2055 元，貢獻指數超過 150 點，而權值第二大的台達電 (2308-TW) 最高也來到 1980 元，貢獻超過 80 點。


國泰證期研究部指出，資金已明顯由大型股流向中小型題材，櫃買指數逆勢走強即反映此趨勢，特別是 AI 伺服器供應鏈、PCB 和網通族群，展現出強勁的內資支撐力道。

統一投顧則指出，面對詭譎多變的國際政經局勢，建議採「科技為主、避險為輔」策略，市場底氣來自 AI 基本面，值得留意「Google Cloud Next 26」4 月 22 日預期發布 v8 架構 TPU，將帶動新一波運算需求。

不過統一投顧提醒，須關注巴基斯坦談判進展、地緣政治風險未解，宜適度保留現金，以防荷莫茲海峽風險推升通膨，預期台股高檔震盪盤堅。

統一投顧提出追蹤族群包括有台積電及先進製程 / 封裝相關、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等。


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台股創高漲停台積電半導體CPOPCB封測

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集中市場加權指數37194.44+1.06%
現貨黃金4792.91-0.73%
櫃買市場加權指數383.57+3.02%
台積電2050+0.99%
台達電1920+4.35%

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