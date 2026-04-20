「黃金滿天飛」！上市櫃漲停破百家 半導體一條龍聯手飆漲
鉅亨網記者王莞甯 台北
台積電 (2330-TW) 年度技術論壇將登場，市場對 AI 相關題材的追捧力道強勁，激勵台股加權指數今 (20) 日再大漲達 540 點，最高來到 37344 點，集中市場漲停家數達 50 家，店頭市場更多達 60 家，合計上市櫃共有多達 110 檔個股漲停，主要領漲題材包括有封測、CPO、PCB 等幾乎是半導體一條龍，可謂「黃金滿天飛」。
台股今日續漲超過 1.3%，其中，護國神山台積電最高來到 2055 元，貢獻指數超過 150 點，而權值第二大的台達電 (2308-TW) 最高也來到 1980 元，貢獻超過 80 點。
國泰證期研究部指出，資金已明顯由大型股流向中小型題材，櫃買指數逆勢走強即反映此趨勢，特別是 AI 伺服器供應鏈、PCB 和網通族群，展現出強勁的內資支撐力道。
統一投顧則指出，面對詭譎多變的國際政經局勢，建議採「科技為主、避險為輔」策略，市場底氣來自 AI 基本面，值得留意「Google Cloud Next 26」4 月 22 日預期發布 v8 架構 TPU，將帶動新一波運算需求。
不過統一投顧提醒，須關注巴基斯坦談判進展、地緣政治風險未解，宜適度保留現金，以防荷莫茲海峽風險推升通膨，預期台股高檔震盪盤堅。
統一投顧提出追蹤族群包括有台積電及先進製程 / 封裝相關、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等。
- 靈活投資全球市場，享5萬美元模擬交易！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉權值雙王聯手攻高 飆漲499點越過3萬7再寫新高
- 〈台股風向球〉3萬7攻防再起 提防美伊局勢急轉直下 法人避險情緒轉強
- 穎崴晉升第2檔萬金股 法人：半導體測試族群大啖產能擴張紅利 布局台股ETF受惠
- 【量大強漲股整理】美國光通訊股雙雙噴出，下一波接棒的台股會輪到誰?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇