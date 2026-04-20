騏億鑫全球營運總部上樑 跨入EUV設備安裝市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-20 14:23

半導體系統管路工程廠騏億鑫 (7848-TW) 今 (20) 日於台南市麻豆區舉行「全球營運總部暨研發中心」上樑典禮。董事長洪國庭表示，中心將導入 AI 與自動化生產技術，以提升關鍵工程組件的產出精準度與生產效率，同時也宣布跨入先進製程 EUV(極紫外光微影)核心設備安裝工程。

騏億鑫董事長洪國庭(左3)、資深副總經理王鯉源(左4)、副總經理陳美貞(左2)、處長蘇溫傑(右1)。(圖：騏億鑫提供)

洪國庭表示，面對主要客戶快速擴產節奏，騏億鑫的核心競爭力在於具備跨系統的工程管理技術，陸續取得製程冷卻水 (PCW)、特殊氣體 (Gas)、真空抽氣管路 (Pumping line) 及核心設備內連線 (Interconnection) 等多系統別認證，能在複雜的建廠時程中，實現精準人力資源動態調度，降低工程銜接的閒置成本，以極高的營運效率支援客戶先進製程的投產進度。

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為進一步深化產業鏈價值，新落成的麻豆基地定位為騏億鑫的「全球工程製造中心」。該中心導入 AI 與自動化生產技術，以提升關鍵工程組件的產出精準度與生產效率。

騏億鑫透過垂直整合策略，具備氣體控制閥模組 (Gas DP)、雙 C 型鋼等核心工程管路配件的自主研發與量產實力，除能確保內部工程供應，更具備對外供給外部廠商的產能規模。這種從工程規劃到材料製造的垂直整合佈局，不僅強化了公司的成本結構，亦形成難以複製的技術門檻。

憑藉著對施工品質「使命必達」的企業文化，騏億鑫已成功跨入先進製程 EUV(極紫外光刻機) 核心設備安裝工程，證明其技術標準已與世界級半導體設備規範接軌。

面對全球半導體產業發展，騏億鑫已配合客戶步伐，啟動美國、日本及新加坡市場的全球化戰略。未來，騏億鑫將持續與銀行及策略夥伴緊密協作，發揮卓越的工程管理與製造實力，將台灣半導體廠務工程的領先能量推向全球核心供應鏈。