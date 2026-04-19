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台股

〈台股風向球〉3萬7攻防再起 提防美伊局勢急轉直下 法人避險情緒轉強

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股加權指數上周繼續狂飆 1386 點，續創新高點位 37145 點，反映荷姆茲海峽全面開放，美股周五也再大漲，台指期夜盤飆漲 664 點先行創新高；然而，周末美伊局勢急轉直下，海峽再次關閉，由於美伊談判進展變數仍大，台股交易員認為，隨著台期指期貨淨部位達 4.1 萬口，且台股短線有技術面過熱現象，提防出現一波獲利了結潮。

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法人避險情緒轉強 短線有壓。(鉅亨網資料照)

外資連續 2 周買超台股，上周在集中市場續買 1500 億元，其中，買超台積電 (2330-TW) 達 219 億元最多，其次聯發科 (2454-TW)215 億元、國巨 *(2327-TW) 近 130 億元、南亞 (1303-TW) 近 100 億元、台玻 (1802-TW)88 億元、元大台灣 50(0050-TW) 和台塑 (1301-TW) 均接近 80 億元，聯電 (2303-TW) 和台化 (1326-TW) 也在 50 億元上，為助漲台股的重要推手。


不過，台股交易員認為，投信在連 9 周買超後轉賣，同時，外資期貨淨空單已由 4 月 10 的 34403 口快速增加到 17 日的 41151 口，顯示大型法人的避險情緒升溫，提防短線獲利了結賣壓加重。

截至周六，美伊戰爭最新情勢是，美國總統川普表態對伊朗港口的海上封鎖將直到雙方達成完整協議為止，伊朗則是指控美國違反雙方先前的停火共識，已準備好讓敵方嚐到新的失敗苦果。

不過，永豐投顧認為，透過中東局勢，測試了 AI 趨勢下的多頭耐力，除非川普真要投入地面部隊，否則危機應該落幕。

惟永豐投顧也提到，眾人期待台積電法說放利多，結果樣樣好、唯獨擴張腳步不變，就令積極投資人失望，同時台股日 K 線連 8 紅後轉折，有技術面含意。


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台股創高台積電油價荷姆茲海峽伊朗川普外資風向球

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台指期37742+1.79%
聯電73+6.88%
台塑53.4-2.02%
台玻74.2+6.15%
南亞87.7-3.09%
國巨316.5-2.62%
聯發科1925+1.58%
台積電2030-2.64%
台化51-2.11%
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