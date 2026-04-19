鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 04:10

美國海關與邊境保護局 (CBP) 將在美東時間周一 (20 日) 正式啟動一套史無前例的關稅退款系統，預計未來數月向數十萬家美國進口商退還過去一年間繳納的「非法」關稅，總金額高達 1660 億美元。

這筆鉅款源於今年 2 月 20 日美國最高法院裁決美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 在全球範圍內徵收的關稅超越總統權限，屬於非法徵收，這標誌著自去年 4 月川普政府以「解放日」為名開啟的激進加稅旅程，在經歷一年的市場動盪、企業訴訟與經濟陣痛後，迎來一個極具諷刺意味的轉折點，這場聲勢浩大的關稅戰，最終以政府向企業「退錢」收場。

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退款本身雖為進口商注入龐大現金流，卻也揭開過去一年美國關稅政策的傷疤。

數據顯示，加徵關稅成本幾乎全數由美國企業與消費者自行承擔，貿易逆差不降反升，製造業就業不增反減，川普政府原先宣稱的種種關稅紅利，最終一一落空。

此次退款的法律基礎，來自最高法院對「學習資源公司訴川普案」的 6 比 3 裁決。首席大法官羅伯茲指出，川普援引 1977 年 IEEPA 對幾乎所有貿易夥伴徵稅，缺乏憲法與法定依據，「徵稅權明確屬於國會而非總統」。

隨後，美國國際貿易法院於 3 月 4 日下達執行命令，要求 CBP 向約 33 萬家進口商退還依據 IEEPA 徵收的全額關稅，涵蓋超過 5300 萬份報關單。

為應對這場「史上最大規模關稅退款」，CBP 開發一套名為「報關統一管理與處理工具」(CAPE)的新系統，周一 (20 日) 起正式上線。

CAPE 採用「合併退稅」與電子支付機制，取代過去逐票審核模式，進口商可透過 ACE 平台申報，系統自動校驗並重新計算稅額，經審核後直接將退款與利息打入指定帳戶。

CBP 採取分階段推進，先處理約 63% 較簡單的報關單，其餘涉及反傾銷、反補貼等複雜案件留待後續處理，整體作業期可能延長至數月甚至更久。

值得注意的是，即便部分進口商早已將關稅成本轉嫁給消費者，他們仍可獲得全額退款。這意味著，在 1660 億美元的退稅中，相當一部分將成為企業的「意外之財」，而真正埋單的消費者卻無法獲得補償。

高盛與瑞銀 (UBS) 經濟學家均指出，退稅款難以流向消費端，零售價格具有剛性，企業不會因退稅而急於降價，反而可能擴大財政赤字，形成宏觀上的「財政刺激」。

與此同時，美國財政部長貝森特已暗示 7 月初恐重啟關稅措施，令政策前景更加不確定。

美國川普政府當初承諾透過築高壁壘推動製造業回流、縮減貿易逆差、削減聯邦債務，但一年後的數據顯示，2025 年美國商品與服務貿易逆差與上年基本持平，商品逆差甚至上升 2.1%，製造業崗位淨減少 9.8 萬個，企業因原物料成本飆升而經營困難。