凱基：油價漲衝擊低 上修台股整體盈餘年增至32%
鉅亨網記者王莞甯 台北
凱基投顧今 (16) 日發布最新分析指出，市場已逐步消化中東戰事的不確定性，台股 2026 年整體盈餘年增率預估由原先約 20% 上調至 32%，顯示戰事並未對企業獲利動能造成實質衝擊，在盈餘持續上修的支撐下，中長期趨勢依然樂觀。
凱基說明，儘管美伊雙方尚未對停火機制達成實質協議，但 3 月底在油價持續走高的同時，全球股市卻同步上揚，此顯示市場已逐步消化戰事帶來的不確定性。
凱基進一步分析，布蘭特原油價格一度飆至每桶 120 美元附近，但若以通膨調整後的實際價格觀察，當前油價衝擊明顯低於歷史高峰，例如，2008 年油價高點 146 美元，換算至今日的實質購買力，須達每桶 220 美元以上，而 2022 年 128 美元的高點，也相當於目前約 149 美元水準，而現階段約 100 至 120 美元的油價，對經濟造成的實質壓力仍屬有限。
由於台股整體盈餘上修來自 AI 需求爆發式成長，且台積電持續上修資本支出與先進封裝產能規劃，預估 2027 年底 CoWoS 月產能已由 15.5 萬片調高至 17 萬片，凱基認為，在 AI 供應鏈訂單能見度延長的支撐下，預期接下來將公布的第一季財報，台股整體盈餘仍有進一步上調的空間。
凱基看好，AI 相關供應鏈仍是投資核心主軸，涵蓋受惠輝達 (NVIDIA) Vera Rubin 平台規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器和交換器族群，以及供需持續吃緊的 ABF 基板、PCB、記憶體產業。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股市值超越英國 躍全球第七 AI熱帶動排名洗牌
- 〈台股開盤〉指數漲逾200點再度叩關3萬7 台積電法說臨陣暫無表現
- 原物料漲價與人民幣升值雙重衝擊 毅嘉Q1賺2000萬元年減近9成 EPS 0.07元
- 台股攻頂防震盪，成交量驚見警戒線？留意AI與半導體資金輪動
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇