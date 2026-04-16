凱基：油價漲衝擊低 上修台股整體盈餘年增至32%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-16 12:22

凱基投顧今 (16) 日發布最新分析指出，市場已逐步消化中東戰事的不確定性，台股 2026 年整體盈餘年增率預估由原先約 20% 上調至 32%，顯示戰事並未對企業獲利動能造成實質衝擊，在盈餘持續上修的支撐下，中長期趨勢依然樂觀。

凱基投顧上修台股2026年整體盈餘年增率至32%。(鉅亨網資料照)

凱基說明，儘管美伊雙方尚未對停火機制達成實質協議，但 3 月底在油價持續走高的同時，全球股市卻同步上揚，此顯示市場已逐步消化戰事帶來的不確定性。

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凱基進一步分析，布蘭特原油價格一度飆至每桶 120 美元附近，但若以通膨調整後的實際價格觀察，當前油價衝擊明顯低於歷史高峰，例如，2008 年油價高點 146 美元，換算至今日的實質購買力，須達每桶 220 美元以上，而 2022 年 128 美元的高點，也相當於目前約 149 美元水準，而現階段約 100 至 120 美元的油價，對經濟造成的實質壓力仍屬有限。

由於台股整體盈餘上修來自 AI 需求爆發式成長，且台積電持續上修資本支出與先進封裝產能規劃，預估 2027 年底 CoWoS 月產能已由 15.5 萬片調高至 17 萬片，凱基認為，在 AI 供應鏈訂單能見度延長的支撐下，預期接下來將公布的第一季財報，台股整體盈餘仍有進一步上調的空間。