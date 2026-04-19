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〈熱門股〉華星光受惠CPO技術營運動能看俏 周漲43.27%寫新天價644元

鉅亨網記者黃皓宸 台北

光通訊廠華星光 (4979-TW) 因 AI 伺服器帶動的高速光通訊需求，以及 矽光子 CPO 技術在 2-3 年內商轉潛力，帶動技術面續創新高，上周在外資連 3 買 5,837 張下，上周五 (17 日) 攻上 644 元創新天價，單周更上漲 43.27%，持續債站上所有均線之上，周 K 連收 4 紅，

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華星光受惠CPO技術營運動能看俏，周漲43.27%寫新天價644元。 (圖：shutterstock)

法人指出，華星光近年最重要的轉變，是從過去偏向電信與光纖到戶市場的公司，逐步走向 AI 資料中心光通訊供應鏈，加上大型雲端業者 (CSP) 持續擴建 AI 伺服器，資料傳輸需求快速上升，傳統銅線在速度、功耗與距離上都開始遇到瓶頸，光通訊角色越來越重要。


近期華星光因光通訊題材帶動股價表現，上周亦被主管機關要求公布財務數字，華星光也公告 3 月自結財報出爐，單月稅後純益達 1.05 億元、年增 29.63%，今年首季獲利達 2.29 億元、年增 7.5％，寫下近 10 年以來單季歷史次高。

觀察華星光今 (2026) 年來股價走勢，在矽光子題材的帶動下，自元月低點 264 元起漲，截至目前收盤價 644 元，股價已翻了一倍之多，累計漲幅達 143.48%。

法人指出，華星光憑藉在磷化銦材料、雷射元件與光學次模組封裝的長期累積，產品已非模組代工，而是開始卡進高階光引擎與外置光源的核心位置，產品成功切進 AI 資料中心。

華星光日 K 線圖

 


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華星光光通訊矽光子CSPAI

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