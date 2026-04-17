台股摜破3萬7 外資賣超20億元 減碼面板雙虎21萬張、台積電9383張
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (17) 日開盤創高後迅速回檔，終場下挫 327 點，跌破 3 萬 7 千點，收在 36,804 點，三大法人全站賣方，其中，外資逢高調節面板雙虎友達與群創，分別賣超 11.1 萬張、10.1 萬張，共計減碼 21.2 萬張，同時賣超台積電 9383 張；並反手加碼聯電 5.7 萬張，呈現連三買，累計買超張數約 15 萬張。
三大法人今日合計賣超 159.19 億元，外資賣超 20.4 億元，終止連三買，投信賣超 103.14 億元，呈現連四賣，自營商轉賣 35.65 億元；台指期方面，外資持續加碼空單 1,468 口，已是連 8 增，未平倉空單口數達 41,151 口。
觀察外資買超對象，特別青睞聯電 (2303-TW)(UMC-US)，狂掃 5.7 萬張，呈現連三買，位居外資買超第一名，同時也看好玻纖布、組裝代工廠等，包括仁寶 (2324-TW)、台玻 (1802-TW)、英業達 (2356-TW) 與富喬 (1815-TW)，都有 1.4 萬至 3.8 萬張左右的張數。
外資賣超則鎖定面板雙虎與 ETF，調節群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW) 共 21 萬張，其他 ETF 也成提款標的，如主動統一台股增長 (00981A-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦科技 (0052-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 張數都至少 1.5 萬張起跳。
投信與自營商也同步作多聯電，分別敲進 1.2 萬張、2 千多張，但兩者對於仁寶看法迥異，投信大賣仁寶 1.8 萬張，自營商則小買近千張。
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