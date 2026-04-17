台股摜破3萬7 外資賣超20億元 減碼面板雙虎21萬張、台積電9383張

台股今 (17) 日開盤創高後迅速回檔，終場下挫 327 點，跌破 3 萬 7 千點，收在 36,804 點，三大法人全站賣方，其中，外資逢高調節面板雙虎友達與群創，分別賣超 11.1 萬張、10.1 萬張，共計減碼 21.2 萬張，同時賣超台積電 9383 張；並反手加碼聯電 5.7 萬張，呈現連三買，累計買超張數約 15 萬張。

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投信與自營商也同步作多聯電，分別敲進 1.2 萬張、2 千多張，但兩者對於仁寶看法迥異，投信大賣仁寶 1.8 萬張，自營商則小買近千張。