鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 20:30

荷姆茲海峽局勢再度急轉直下，英國海事貿易行動局 (UKMTO) 週六 (17 日) 表示，接獲通報指一艘油輪遭兩艘疑似與伊朗革命衛隊相關的砲艇開火攻擊。

通報內容提到，對方未進行無線電警告即直接射擊，不過該油輪與船員目前均確認安全。

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這條全球能源運輸命脈陷入高度不確定，也讓各大航運公司與能源業者急於確認實際通行情況。

據航運消息人士指出，多艘商船近日接收到伊朗海軍廣播訊息，宣稱海峽已再次關閉，所有船隻不得通行，形同全面恢復封鎖。

美國中央司令部週六表示，將持續執行對伊朗港口與沿海地區的海上封鎖，所有進出船隻均須接受管制。美軍並指出，坎培拉號重巡洋艦 (USS Canberra) 正在阿拉伯海巡弋支援任務，自週一封鎖行動啟動以來，已有 23 艘船隻依指示掉頭離開。

美國總統川普指出，對伊朗港口的海上封鎖將持續，直到與德黑蘭達成完整協議為止。

針對美方海上封鎖行動，伊朗伊斯蘭革命衛隊週六反控，美國持續封鎖伊朗港口已違反雙方先前的停火共識，並以此為由重新對荷姆茲海峽實施嚴格管控。