鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 07:00

AI 晶片新創 Cerebras Systems 周五 (17 日) 正式向那斯達克提交首次公開募股 (IPO) 申請，標誌著該公司在人工智慧熱潮下邁出關鍵資本市場一步。

（圖：Shutterstock)

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Cerebras Systems 專注於設計用於加速人工智慧訓練與推論的高效能晶片，其核心產品「Wafer-Scale Engine」(WSE-3) 採用單一超大晶片架構，將運算、記憶體與資料傳輸整合於同一矽片上，以解決傳統 GPU 架構在頻寬與延遲上的瓶頸。該設計被視為挑戰主流 AI 晶片架構的重要技術路線。

公司同時提供整合式電腦系統，支援複雜的深度學習應用，涵蓋大型語言模型訓練與推論等高運算需求場景。在當前 AI 基礎設施競賽升溫背景下，此類高性能系統被視為企業與研究機構關鍵資產。

隨著生成式 AI 需求爆發，市場目前仍由輝達 (NVDA-US) 主導 GPU 供應，但包括 Cerebras Systems 在內的新興業者正試圖透過差異化架構切入市場，爭取 AI 算力基礎建設的一席之地。分析人士指出，若其技術能在效率與成本上持續取得優勢，將有機會在特定應用場景中形成競爭力。

此次 IPO 被視為檢驗資本市場對 AI 硬體公司估值的重要指標。近年在 AI 熱潮帶動下，投資人對相關企業的興趣顯著升溫，尤其是具備核心技術與差異化產品的晶片設計公司，更容易獲得資金青睞。