鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-18 17:00

美國總統川普週一（17 日）宣布，將為持有明年在美國 11 個城市舉辦的國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）比賽門票的外國球迷，加快簽證申請程序。

川普宣布加速FIFA世界盃簽證！便利國際球迷赴美國觀賽。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國政府將建立簽證面談預約系統，優先安排參加世界盃比賽的國際球迷。

FIFA 世界杯將於 2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日舉行，墨西哥與加拿大也將承辦部分賽事。

川普在橢圓形辦公室對記者表示，政府各部門已努力「確保來自世界各地的足球迷能順利通過審查，輕鬆前往美國參加明年的世界盃比賽。」

他補充說，美國已加快大多數國家的簽證發放速度，等待時間縮短至不超過 60 天。

川普指出，FIFA 世界盃預計將創造約 300 億美元的經濟收益，並帶來 20 萬個就業機會。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也表示，國務院已增派 400 名領事官員處理簽證申請，並將在部分國家領事的人力配置增加一倍。

他表示：「美國提供優先簽證面談服務，讓球迷能順利完成審核，證明符合資格。」

FIFA 主席 Gianni Infantino 在白宮會面中指出，屆時將有約 500 萬至 1,000 萬名球迷前往美國觀賽。截至目前，已有來自 212 個國家的球迷購買超過一百萬張門票。