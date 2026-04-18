鉅亨網新聞中心 2026-04-18 12:09

美國總統川普 17 日再度對北約 (NATO) 發表強烈批評，直言北約「就是一隻紙老虎」、「毫無用處」，相關言論迅速引發國際關注。川普在社群媒體表示，在荷姆茲海峽通航問題趨於穩定後，他接到北約盟友來電詢問是否需要協助，但他回應對方「離遠一點」，並指責盟友「只是想用石油裝滿他們的船」，強調美國需要時並未獲得實質支持。

綜合外電報導，川普近來持續對北約表達不滿，特別是在美國與伊朗緊張關係升溫期間，多次質疑歐洲盟友在軍事與安全事務上的投入不足。分析指出，川普長期批評北約成員國國防支出未達 GDP 2% 的目標，認為美國承擔過多安全責任，而盟友卻「搭便車」。目前北約 31 個成員國中，仍有部分國家未完全達標，使相關爭議持續發酵。

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此次言論背景，正值中東局勢在停火後暫時降溫。荷姆茲海峽作為全球約 20% 石油運輸的重要通道，其通航狀況直接牽動能源市場與全球經濟。近期衝突期間，該水道一度出現干擾與安全風險，推升國際油價波動。隨著局勢緩和，油價與航運風險有所回落，但市場仍警惕潛在不確定性。

多家國際媒體指出，川普此番言論延續其一貫對跨大西洋安全架構的強硬立場。過去他曾威脅若盟國未提高軍費，美國可能重新評估對北約的承諾，甚至暗示降低防衛義務。此類言論在歐洲引發憂慮，擔心北約集體防禦機制 (第五條款) 的可信度受到削弱。

另一方面，也有分析認為，川普的表態具有談判策略意味，意在迫使歐洲盟友增加國防支出並承擔更多安全責任。近年來，受地緣政治風險升高影響，包括俄烏戰爭與中東衝突，多個歐洲國家已逐步提高軍費，部分國家甚至加速軍備現代化，以回應安全環境變化。

然而，批評聲音同樣存在。有外交與安全專家指出，公開貶低盟友可能削弱聯盟凝聚力，並在關鍵時刻降低協同行動效率。北約一直被視為戰後最重要的軍事聯盟之一，其嚇阻能力與協同作戰機制在多次國際危機中發揮作用。