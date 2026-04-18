〈熱門股〉Gogolook獲利前景樂觀周漲逾28% 創掛牌來新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-18 10:08

國內防詐領導廠商 Gogolook(6902-TW) 第一季合併營收 3.03 億元，年增 26.6%，創單季新高，可望帶動獲利也繳出亮眼成績，本周股價先行大漲逾 28%，一度衝上 103 元，創下轉一般板上市以來股價新高，未來一周有望挑戰站穩百元關卡。

Gogolook獲利前景樂觀周漲逾28%。(圖：Gogolook提供)

Gogolook 在持續於東南亞市場擴張和多元產品線布局下，3 月合併營收創單月新高，推升第一季合併營收也衝新高，法人樂觀看待，去年開始轉盈後的獲利動能延續。

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Gogolook 表示，消費者防詐、企業端防詐和金融科技服務等三大業務同步擴張，對今年的營收和獲利樂觀看待，全年可望大幅躍升。

其中，Gogolook 的新服務「JUJI 招財麻吉」維持高成長狀態，可望帶動金融科技業務占整體營收比重攀升至約 30%，並使營收來源更分散均衡。

Gogolook 看好，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，自 2020 年起開展的金融科技服務今年可望首度轉盈。