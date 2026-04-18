〈熱門股〉高容高壓電容、電阻需求旺 信昌電周漲4成 創逾7年半高點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-18 14:24

被動元件廠信昌電 (6173-TW) 受惠 AI 帶動高容高壓的電容、電阻需求，加上被動元件族群近期獲資金青睞，信昌電本周股價走強，周五收漲停 92.2 元，創自 2018 年 9 月以來 7 年半高點，周漲逾 4 成。

〈熱門股〉信昌電周漲4成 創逾7年半高點。(鉅亨網資料照)

信昌電表示，AI 伺服器、資料中心帶動大尺寸、高功率 MLCC 與 Chip-R 應用機會增加；此外，NPO MLCC 取代 Film Cap；X7R、X7T MLCC 取代 Film Cap 及鋁、鉭電解電容的趨勢，也使公司產品應用範圍大增。

‌



信昌電表示，公司具備材料自主開發及製程技術能力，可有效配合中高壓及大尺寸之特殊 MLCC 導入高附加價值之市場，也持續研發高功率 Chip-R，以及 RF / 高頻元件用 LTCC 材料與 Cu 電極製程 MLCC 介電陶瓷粉等，因應 5G 及 AI 需求。

信昌電近期獲法人青睞，外資連 4 買、近 5 個交易日買超 7182 張，自營商更連 9 買，近 5 個交易日則買超 1582 張，也推升信昌電本周股價走強，創逾 7 年半新高。