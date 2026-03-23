鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-23 16:39

資訊服務業者昕力資訊 (7781-TW) 今 (23) 日舉行 AISO 主權 AI 產業聯盟簽署儀式，宣布攜手群聯(8299-TW)，並集結 Gogolook(6902-TW)、凱鈿、台灣銘板、大同世界科技、安圖斯、興創知能、景宜、智聯服務、精英電腦、豐康科技等 12 家國內知名軟硬體夥伴，與工研院共同展開策略合作。

昕力資訊董事長姚勝富。(圖：昕力資提供)

昕力資說明，AISO 聯盟主打 AI 軟硬體整合式方案、整機交付的商業模式切入企業需求，可降低企業在成本與維運上的門檻，推動主權 AI 方案更快進入規模化應用，並以拓展海外市場為方向。

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AISO 聯盟不只著眼於市場遠景，更要打造一套「AISO Inside」的台灣標準，以確保 100% 地端部署與物理隔離，完全符合歐盟 AI 法案與台灣資安規範。

昕力資進一步表示，業界認為， AISO 聯盟以平台、營運商、成員三方協作的模式，解決企業導入 AI 最棘手的最後一哩路工程，一站式的服務也可打破導入 AI 時的多頭馬車困境。

昕力資訊董事長姚勝富說明，市場不缺 AI 技術，真正困難的是將 AI 能力對接到企業實際流程，同時兼顧資料治理和資安合規要求，期建立軟硬整合平台，以完整生態系來滿足金融、醫療、公部門等高價值產業需求。