鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-06 16:32

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的「詐騙關鍵字」略有不同，據統計國泰世華銀行 2025 年前 7 月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有三個，包括「買高價資產 (如黃金)、裝潢及借貸」；國泰人壽則常接獲「買黃金、買房、帳戶被監管」三個詐騙關鍵字。提醒民眾如遇常見的詐騙關鍵字，務必提高警覺，並盡速撥打各客服專線或 165 專線求助，避免掉入詐騙圈套，守護自身財產安全。

國壽、國泰世華揭金融詐騙年度三大關鍵字 「買金、買房、裝潢」。(圖/國泰世華)

據警政署最新統計，2025 年 1 至 7 月國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件逾 1400 件，為民眾守護新台幣 11.2 億元。詐騙關鍵字尤以「買黃金、裝潢款、借貸」占最多，舉例來說，有一名客戶至分行欲提領 46 萬元，聲稱為老屋裝修款，並表示將有工人到家收款。然而，客戶卻無法提供報價單、裝修照片，亦不記得家人或師傅聯絡方式，說詞反覆不一。

經行員細心關懷並檢視交易紀錄，發現客戶一周前已提領 45 萬元，便立即通報警方，警方到場後協助聯繫該客戶家屬，確認家中並無裝修工程，並發現為假投資詐騙，成功阻止詐騙發生，避免重大財損。後續並已啟動聯行關懷機制，展現銀行與公部門緊密合作，共同守護民眾財產安全。

同為警政署統計，國泰人壽 2025 年 1 月至 11 月共阻詐 179 件、金額逾 1.39 億元。從國壽攔阻案件分析，前三大詐騙樣態依序為「假投資、假交友、假檢警」。以「假投資」詐騙案件為例，客服人員在保戶臨櫃辦理解約 846 萬元時，敏銳察覺「購買黃金並於虛擬平台交易」的異常行為，立即啟動關懷並協助報警，成功阻止詐騙。

「假交友」案例則揭示詐騙集團利用「網路交友 + 投資」雙重手法，保戶原欲再投入 270 萬元，經客服人員與警方合力勸阻，避免損失擴大；「假檢警」案件中，詐騙集團假冒檢警要求解約所有保單，第一線客服人員與警方聯手，終止解約流程，守住保戶退休金。

為因應持續變化的詐騙犯罪樣態，國泰世華銀行依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領」架構發展阻詐藍圖，橫跨 4 大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」。其中「科技盾」以 AI 打造詐騙偵測模組，除於內部強化預警機制外，更以產業共好角度，邀請 7 家金融同業及機構一同運用突破性「聯合學習」(Federated Learning) 技術推行「金融盾」專案，期望在共同交流各家防詐態樣下，奠定跨行防詐的基礎。

「關懷盾」則聚焦臨櫃防詐，並導入即時照會、表單系統化等工具，強化行員阻詐力道，同時每月更新詐騙手法宣導分行、定期開設識詐研習班，並設置內部獎勵機制，提升攔阻成效；「聯盟盾」擴大公私協防量能，2025 年分別與臺北地方檢察署、橋頭地方檢察署、士林地方檢察署攜手合作，簽署「聯盟盾專案」合作意向書，建立雙方針對可疑金融帳戶即時通報機制；「知識盾」則對應不同年齡受眾、地區，建構全媒體通路識詐宣導策略。

國泰人壽全面升級防詐行動，不僅強化內部教育，更推動「詐騙防衛隊」桌遊 3.0 版，結合遍布全台的業務同仁，將防詐宣導融入日常保戶服務，2025 年深入社區鄰里舉辦 357 場宣導活動，觸及 1.4 萬人次，致力提升全民防詐意識。

另為提前預防客戶受詐，率先將大數據與 AI 技術導入防詐領域，建置「受詐監測模型」，透過客戶行為與交易特徵計算受詐風險值，準確率達八成。不僅用於線上交易預警，還延伸至服務據點關懷與電訪，提升受詐攔阻率。