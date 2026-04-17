Gogolook AI防詐實力獲國家肯定 總統親自接見
鉅亨網記者王莞甯 台北
國內防詐領導業者 Gogolook(6902-TW) 旗下企業防詐解決方案 Watchmen 在「2025 IT Matters Awards」拿下「AI Selected 社會影響力獎」，Gogolook 執行長暨共同創辦人郭建甫受邀前往總統府，由總統賴清德親自接見，肯定 Gogolook 在數位信任和防範詐騙領域上的傑出表現。
賴清德指出，無論是培育科技人才、推動產業數位轉型，或是運用 AI 技術防制詐騙，Gogolook 都展現了科技改變社會、讓生活更美好的正面價值。
賴清德於致詞中也重申政府推動「AI 新十大建設」的決心，目標在 2040 年前創造超過 15 兆元的產值，並提供 50 萬個 AI 相關就業機會。
郭建甫表示，面對詐騙集團利用多管道滲透的挑戰，傳統人力監測已難以應對，Gogolook 旗下 Watchmen 服務透過先進 AI 技術，定義了新世代防詐營運中心 (ASOC)，不僅提升監控效率，更填補企業傳統資安的缺口。
郭建甫認為，此次榮獲社會影響力獎並獲總統接見，除了是對技術力的肯定，更象徵防詐已提升至國家安全與企業治理的策略，強調 Watchmen 將持續以領先的 AI 防詐實力，協助組織建構全方位數位信任安全。
過去企業靠 SOC 保護內部系統，但隨著詐騙手段 AI 化，Watchmen 提出 ASOC 創新概念，針對詐騙集團大規模偽冒品牌、投遞假廣告和架設釣魚網站等行為，提供主動式的防禦。
Watchmen 偽冒偵測系統也協助國內證券機構主動即時偵測，若偵測到假冒關聯單位服務的電話號碼、簡訊以及社群媒體，將迅速啟動詐騙阻斷機制，有效遏制詐騙源頭。
GOGOLOOK 統計，2025 年至今 Watchmen 系統成功偵測逾 2 萬筆 Facebook 疑似冒名廣告，並達成 100% 成功下架冒名粉專與不實廣告的紀錄，此舉不僅強化品牌商譽保護，更降低投資者被不實資訊詐騙的風險。
Gogolook 進一步提到，與威秀影城合作邁入第二年，透過 Watchmen 商譽保護服務，威秀影城在合作上線 10 天內即成功下架偽冒的粉專和相關廣告內容，強化與顧客之間的信任與溝通。
Watchmen 的應用範圍已橫跨金融機構、娛樂和電商平台、教育平台以及資訊業等，具備品牌識別認證、企業偽冒即時偵測與保護、跨域詐騙追蹤、詐騙通報下架等四大領先優勢，能迅速識別求職、假律師、保健品等新型詐騙廣告，尤其在不斷校正及訓練優化後，識詐判斷精準度已達 95% 以上。
隨著數位詐騙成為全球挑戰，Watchmen 將展現跨國潛力，憑藉 AI 偽冒偵測與跨平台監控技術，持續推動台灣防詐科技走向全球。
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