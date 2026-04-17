Gogolook AI防詐實力獲國家肯定 總統親自接見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-17 16:01

Gogolook執行長郭建甫(第一排右1)受邀前往總統府，由總統賴清德親自接見。(圖：Gogolook提供)

國內防詐領導業者 Gogolook(6902-TW) 旗下企業防詐解決方案 Watchmen 在「2025 IT Matters Awards」拿下「AI Selected 社會影響力獎」，Gogolook 執行長暨共同創辦人郭建甫受邀前往總統府，由總統賴清德親自接見，肯定 Gogolook 在數位信任和防範詐騙領域上的傑出表現。

賴清德指出，無論是培育科技人才、推動產業數位轉型，或是運用 AI 技術防制詐騙，Gogolook 都展現了科技改變社會、讓生活更美好的正面價值。

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賴清德於致詞中也重申政府推動「AI 新十大建設」的決心，目標在 2040 年前創造超過 15 兆元的產值，並提供 50 萬個 AI 相關就業機會。

Gogolook 旗下企業解決方案 Watchmen 榮獲 IT Matters 社會影響力獎。(圖：Gogolook 提供)

郭建甫表示，面對詐騙集團利用多管道滲透的挑戰，傳統人力監測已難以應對，Gogolook 旗下 Watchmen 服務透過先進 AI 技術，定義了新世代防詐營運中心 (ASOC)，不僅提升監控效率，更填補企業傳統資安的缺口。

郭建甫認為，此次榮獲社會影響力獎並獲總統接見，除了是對技術力的肯定，更象徵防詐已提升至國家安全與企業治理的策略，強調 Watchmen 將持續以領先的 AI 防詐實力，協助組織建構全方位數位信任安全。

過去企業靠 SOC 保護內部系統，但隨著詐騙手段 AI 化，Watchmen 提出 ASOC 創新概念，針對詐騙集團大規模偽冒品牌、投遞假廣告和架設釣魚網站等行為，提供主動式的防禦。

Watchmen 偽冒偵測系統也協助國內證券機構主動即時偵測，若偵測到假冒關聯單位服務的電話號碼、簡訊以及社群媒體，將迅速啟動詐騙阻斷機制，有效遏制詐騙源頭。

GOGOLOOK 統計，2025 年至今 Watchmen 系統成功偵測逾 2 萬筆 Facebook 疑似冒名廣告，並達成 100% 成功下架冒名粉專與不實廣告的紀錄，此舉不僅強化品牌商譽保護，更降低投資者被不實資訊詐騙的風險。

Gogolook 進一步提到，與威秀影城合作邁入第二年，透過 Watchmen 商譽保護服務，威秀影城在合作上線 10 天內即成功下架偽冒的粉專和相關廣告內容，強化與顧客之間的信任與溝通。

Watchmen 的應用範圍已橫跨金融機構、娛樂和電商平台、教育平台以及資訊業等，具備品牌識別認證、企業偽冒即時偵測與保護、跨域詐騙追蹤、詐騙通報下架等四大領先優勢，能迅速識別求職、假律師、保健品等新型詐騙廣告，尤其在不斷校正及訓練優化後，識詐判斷精準度已達 95% 以上。