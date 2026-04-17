鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 19:06

由外貿協會主辦的 2026 360°MOBILITY Mega Shows 今 (17) 日於南港展覽館落幕，此次整合 3 展合一與「車用電子展」同期舉行。貿協表示，四日展期共吸引全球 90 國、近 2,500 名國際買主來台，促成 815 場次一對一採購洽談會，後續帶動商機上看 3.38 億美元，也展現台灣在全球移動產業供應鏈中的競爭優勢。

貿協表示，今年展會聚焦智慧化、電動化與新能源應用，AI CAR、電動車聯盟、車聯網與氫能運用等主題館成為現場焦點，呈現從整車、系統到關鍵零組件的完整布局，其中氫谷動能公司與工研院共同展出取得歐盟及聯合國認證的國產氫能巴士，吸引來自歐、美、日、澳、印度與東南亞買主高度關注，反映國際市場對新能源與智慧移動解決方案的強勁需求。

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另鴻海 (2317-TW) 展示智慧電動車平台整體解決方案，台日合資的 Lean Mobility 也首度展出，可望於今年上市的電動三輪車，皆是國內外參觀者注目焦點。

技術應用方面，台灣業者在智慧車輛與軟硬整合上的研發能量同樣受到矚目，展現與「軟體定義汽車」趨勢高度接軌的研發實力，售後維修與改裝產業亦展現深厚製造基礎，與國際買主互動熱絡，展現臺灣零配件供應鏈的完整性與彈性。

展覽期間規畫「氫能應用主題館」，也展出我國氫能載具應用，吸引多國政府機關及產業專家詢問，顯示氫能載具的發展備受國際關注；「改裝工藝特展」透過展出改裝機車優勝作品，呈現機車改裝文化在性能、工藝與設計上的整合實力。

展覽期間舉辦多場論壇與交流活動，如「360° MOBILITY Forum」聚焦地緣政治、關稅政策與供應鏈重組對產業帶來的挑戰與機會；「360° MOBILITY USA Day」則邀請美國北卡羅萊納州、賓州、德州與西維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州投資環境與產業合作機會。

「全球行動市場觀點與策略採購交流會」則邀集波蘭、哈薩克與新加坡等產業協會代表，解析當地市場需求與合作方向。上述活動合計吸引超過 500 位專業人士參與，顯示業界對全球市場布局與供應鏈重構議題的高度關注。