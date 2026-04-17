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牧德業績的推升，主要是積極推出高階 AI 板及 IC 載板檢測設備，且長時間開發完成的四線電測設備已經推出，估計 2026 年全年營收將再創新高，盤點現有的海內外產能建置，將可支撐年營收達 50 億元的規模。

鏵友益原主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步的改善，預計在今年下半年見到轉型成果。