鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-14 17:56

鴻海 (2317-TW) 參展車用電子展，發言人巫俊毅今 (14) 日受訪時表示，原針對北美設計的新款 Model C，現在會優先在台灣銷售，另外，高雄核發電池廠預計今年正式大量產，以磷酸鋰鐵電池為主，產能約 1.27GW。

巫俊毅表示，新款 Model C 原本是因應美國市場的特別規定而做了一些調整，但現在會先把這個北美設計款優先在台灣做銷售；至於與日本 FUSO 合作，則以大型電巴 Model T 與中型 Model U 為基礎，未來拓展至海外市場。

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在電池方面，巫俊毅表示，高雄核發電池廠預計今年正式大量產，以磷酸鋰鐵電池為主，首先導入商用車如電動巴市、貨卡等，乘用車電池也在開發中，很快就會量產，也持續布局半固態 / 固態電池。

針對中東戰爭變數，巫俊毅表示，當然還是有一些挑戰，但是會利用全球佈局來應對；至於油價波動，他認為，電動車相較傳統燃油車有成本優勢，加上政策退進，因此雖然現在電動車發展趨勢有快有慢，但整體方向不會改變。