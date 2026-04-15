〈車用電子展〉凱銳光電AI監控產品已陸續出貨 爭取打入高階車標配

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 20:05

三展合一的車用電子展「360° MOBILITY Mega Shows」昨 (14) 日於南港館展覽 1 館盛大開展，經濟部喊出今 (2026) 年車用電子業產值有望衝破 6 千億，今年也匯聚多家電子廠參展，其中高階車用電子、娛樂系統開發商凱銳光電 (2255-TW) 今年也展示應用於保時捷、克萊斯勒等高階車種上的 AI 智慧型監控及影音娛樂系統。

凱銳光電董事長林傳凱。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

凱銳光電董事長林傳凱也透露，今年展出 AI 監控產品中，已陸續出貨，未來將爭取產品成功打入高階車商的標配需求。

‌



凱銳光電於 2004 年成立，專注於高階車用影音娛樂系統、車聯網、AI 智能座艙及車載傳輸技術的領先研發製造商，專注於歐美日一級車廠 (Tier 1) 前裝與後裝供應鏈，也於 2021 年底登錄興櫃。產品範圍涵蓋車載攝影機、車聯網系統、機車安全配件及行車影像分析，客戶群涵蓋美、日、歐等外銷市場。

林傳凱表示，公司目前主要出貨地區有 95% 為外銷市場，美、歐各占約 30%、日本約近 40%，主要客戶以高端車的中大型房車 5 人及 7 人座選配零件，包括保時捷、賓利、克萊斯勒、保時捷、JEEP 等高階車型，內銷則以國內車商為主，包括鈴木、Volvo 等品牌居多，燃油及電動車皆有。

今年的車用電子展上，凱銳也展示公司的室內、室外車用監視系統，除了傳統能 AI 偵測應用，可透過鏡頭搭配 AI 檢視車子附近的小動物、行人偵測，以及車內 AI 辨識，避免兒童在車內發生意外。

此外，因應 AI 科技的應用，凱銳也展示實體 AI 智慧座艙，結合面板、車內娛樂系統的應用，可以直接透過車內駕駛人的語音操控，操控車內的軟體系統及 AI 系統類似 chatgpt 的查詢互動。

展望未來，林傳凱也表示，雖然全球車市近 1-2 年表現欠佳，但凱銳持續與國外車商、經銷商保持良好合作，產品布局現在雖為選配居多，但公司目標瞄準高階車種的標配裝置努力邁進。