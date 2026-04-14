〈車用電子展〉車用電子展南港開幕 貿協：國內外買主超過5000位、AI自駕與氫能車為展區亮點

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 12:25

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」(車用電子展) 今 (14) 日於南港展覽館開幕，此次展覽匯聚如鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、金仁寶集團等電子廠齊聚參展，並吸引 80 個國家及地區、近 900 家廠商參展，展示範疇涵蓋汽機車零配件、電動車、AI 自駕、氫能應用與智慧移動解決方案。

車用電子展南港開幕，貿協：國內外買主超過5000位、AI自駕與氫能車為展區亮點。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

外貿協會董事長黃志芳表示，今年 360°MOBILITY Mega Shows 融合三個展覽，預期吸引國內外買主共約 5,000 位預登觀展，貿協將協助參展廠商爭取更多訂單，

‌



黃志芳受訪時表示，此次 360° MOBILITY Mega Shows 三展結合包括車用零配件、電動車展以及車用電子展，用意就是融合所有車用生態系，從汽車零配件到電動車產業完整呈現，今年有許多來自台灣和國外車界展區，在買主部分已預登 2000 多位、加上國外買主約 5000 位，也將舉行 150 場媒合洽談會 ，貿協將協助參展廠商爭取更多訂單。

黃志芳說，國內汽車產業去 (2025) 年總產值約 5,000 億元台幣，去年單是汽車零配件出口為 2,146 億元雖較前年年減，但是仍國家主力車口產業，透過此次車電展平台，包括有 AI car、氫能館都是很有趨勢也有看頭的展覽，其他包括多場論壇舉行，讓國際地緣政治影響下，國內車界仍然能夠推出最新的技術展覽。

黃志芳強調，台灣車業全車銷售的國際競爭力雖較差，但國內電動車業者如鴻海等業者齊心透過國際平台開拓市場，貿協希望他們能逐步繳出好成績，台灣汽車業出口重點仍在於車用零配件及車電，這 2 個是台灣具有相對優勢的部分。在車電部分，因為台灣資通訊、電子軟硬體能力強，這項優勢將來可以透過業者與通路商做出更大的銷售及連結。

貿協表示，今年在展區與參展陣容方面，透過 AI CAR、電動車、車聯網、氫能應用、ESG Pavilion、車用零組件聯盟等主題展區，並結合美國館及捷克館等國家館，串聯智慧化、電動化、淨零轉型、零組件升級與國際合作等關鍵面向，完整呈現移動產業由整車、系統、零組件到新能源應用的多元發展樣貌。

此外，氫谷動能公司展出取得歐盟及聯合國認證之國產氫能巴士，台日合資的 Lean Mobility 展出電動三輪車，均是台灣首次大型公開展出，為展會再添未來移動新亮點。

「360° MOBILITY Forum 2026 車輛移動產業國際論壇」將於 4 月 15 日在南港展覽館 1 館 401 會議室舉行，聚焦「全球規則、技術突圍、信任重構」三大核心議題，從地緣政治與關稅政策切入，探討供應鏈於國際變局下的因應策略。

4 月 16 日登場的「第十三屆國際綠色智慧交通論壇暨第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」，則是亞太地區智慧運輸領域的重要交流平台，將聚焦 AI 應用、交通淨零戰略、道路數據治理與亞太道路收費制度發展。