鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-17 21:16

2026 年是保險業接軌 IFRS 17 與 TIS 元年，南山人壽今 (17) 日首度揭露各項財務數據，財務長蔡昇豐說明，憑藉高達 3748 億元的 CSM 餘額，將接軌日調整後淨值推升至 5932 億元，淨值比高達 11.3%，展現雄厚的財務含金量。儘管匯率評價新制今年起上路，但南山不會驟然大降避險比例，目前約在 51%，而外匯價格變動準備金已由去年 12 月底 680 億元增加至 3 月底的 740 億元左右。

接軌 IFRS 17！南山調整後淨值 5932 億元 清償能力穩健且穩定

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在新會計制度下，CSM(合約服務邊際) 是衡量保險公司長期獲利能力的關鍵指標，南山人壽接軌日的 CSM 餘額達 3748 億元，在業界居前段班。蔡昇豐指出，這些 CSM 未來將每年穩定攤銷至損益表，攤銷率約 6-7%，預估每年貢獻保險服務損益介於 220 至 260 億元。

尹崇堯表示，南山過去經營風格穩健保守，精算假設均採業界較嚴格標準，因此這筆 CSM 的含金量極高，不僅是「看得到」、更是「吃得到」的真實獲利。對於今年的目標，尹崇堯充滿信心，希望新契約 CSM 能達到 550 至 600 億元，至於未來 CSM 目標訂在多少仍要取決於市場變動情形。

關於淨值變化，蔡昇豐說明，一次性變動主要受到二大因素影響，負債端的 -691 億元，主要反映南山過去銷售的台幣高預定利率保單，6% 以上保單約占南山負債四分之一，在 IFRS 17 下改以現行市場利率衡量所致。而資產端的 +54 億元，主要來自金融資產重新指定的正貢獻。

在資本適足率方面，由於 TIS 對利率風險與市場波動的衡量較 RBC 制度嚴苛許多，南山運用主管機關核准的過渡措施，以分年緩衝的方式消化初期的資本壓力。蔡昇豐解釋，125% 以上的水準已高於法定監管標準，且處於南山內部設定的理想目標。他強調，資本適足率並非越高越好，維持在 125% 到 130% 水準，既能確保公司具備足夠的抗風險能力，也能兼顧資產配置的效率。

南山人壽避險比例採「緩步下修」策略 避險成本大幅優化

面對全球市場波動，南山人壽採行精準的資產重分類策略，蔡昇豐強調，管理核心在於「控管淨值的波動度」，而非盲目追求短期收益，南山仍會針對台幣保單的幣別錯配問題改善，目前採取分階段、動態的調整機制，外幣資產的避險比率已從過往的 70% 逐步下調至今年 3 月底的 51% 左右，尤其 NDF 占比已有下降。

先前部分同業大幅度調降避險比例，例如直接降至 30%-40%，南山則選擇「緩步下修」，蔡昇豐解釋，即便在 IFRS 17 會計帳面上可以透過重新分類 (如 AC 債券) 來減少損益波動，但從經濟實質的角度來看，外匯波動的風險依然存在。

如果避險比例降得太快，在 ICS 的風險資本核算中，分母 (風險資產) 會大幅增加，進而壓力測試下可能衝擊資本適足率，因此，必須有效在避險成本與匯率風險間取得平衡，同時配合外匯價格變動準備金作為緩衝，截至 3 月底已增加至 740 億元。

受台幣大幅波動及避險工具成本偏高影響，南山 2025 全年避險成本率約在 2.2%，預估 2026 全年避險成本落在 1%~1.5% 之間。