鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 13:06

受到中東戰爭影響，全球最大單體鋁冶煉廠的巴林鋁業及阿聯位於阿布達比的阿聯全球鋁業，都遭戰火襲擊，鋁價在中東戰事爆發前，就已呈上漲趨勢，外界憂心鋁是 EV 電池殼、車身結構關鍵材料，漲價將導致電動車短期製造成本上揚。對此，貿協董事長黃志芳今 (14) 日受訪時表示，鋁價上揚短期內確實會推升電動車成本，但長期觀察反而有助於電動車、氫能車發展。

近期倫敦金屬交易所 (LME) 期鋁主力合約價格約為每噸 3,469 美元，已較今 (2026) 年初累計上漲逾 18%，包括摩根史丹利 (MS-US) 出具最新報告指出，中東衝突將對鋁供應產生衝擊，明確示警「2026 年鋁價將面臨上行風險」。

‌



對此，外貿協會今日於南港展覽館舉辦「360° MOBILITY Mega Shows」(車用電子展)，董事長黃志芳在受訪時表示，他認為在中東戰事發展下，包括阿達比持續受影響，將讓國際鋁價短期內持續上揚，可能推升電動車製造成本，因電動車、相關汽車產業都會用到大量鋁製品，但仍屬短期效應，對目前電動車供應鏈應無太大影響。

但黃志芳也強調，從長遠趨勢觀察，中東戰爭影響油價高漲，反而有機會讓全世界又開始重視永續發展及節能，這也是未來持續的發展的產業趨勢，包括電動車、氫能車等產業的未來長久發展，反而有機會往正面發展，促進產業向前發展。

許介立強調，中東戰事牽動國際油價，使得美國油價現在非常高，雖然高油價可能為電動車需求帶來契機。但也需要留意，若戰事長久持續，則可能引發全球通膨，屆時影響的就不會是單一產業，而是整體的消費力，終端消費市場也會受到衝擊，他也期望戰事能儘早落幕。