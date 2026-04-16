鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 18:31

熱錢持續回流，外資今 (16) 日買超台股 440 億元，帶動指數漲逾 400 點、站上 3 萬 7 千點大關，新台幣兌美元一度強升超過 1 角，衝破 31.6 元關卡，終場升幅略見收斂，收在 31.556 元、升值 9.4 分，為連 4 揚，創 1 個半月新高，呈現股匯雙漲，台北與元太外匯市場總成交值暴增至 36.98 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.61 元，盤中最高來到 31.517 元、升值 1.33 角，外資熱錢大舉湧入，出口商亦有進場拋匯，不過，央行持續緊盯，避免短時間升值速度過猛，終場以 31.556 元作收，升值 9.4 分。

‌



隨著美伊有望重啟談判，市場風險偏好回升，台股一度衝上 37135.55 點，終場上漲 409.88 點，收在 37132.02 點，盤中與收盤雙雙寫下歷史新高紀錄，台積電強勢翻紅以新天價 2085 元作收。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.03%，新台幣匯率升值 0.30%，為本日最強亞幣，新加坡幣升值 0.09%，韓元升值 0.08%，日元與人民幣亦小幅走揚，主要亞幣偏升。