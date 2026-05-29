鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 20:13

台北股匯今 (29) 日上演資金派對，台股大漲千點，爆出 1.8 兆元成交值，匯市亦衝出 42.57 億美元巨量，改寫史上第五大成交量紀錄，新台幣兌美元一度升逾 1 角，外資瘋狂匯入，但美元買盤出籠後壓抑升幅，終場升值 4.4 分、收在 31.384 元、仍寫下逾 3 個月來新高。

〈台幣〉熱錢狂湧匯市爆史上第五大巨量 5月強升2.64角。(圖:shutterstock)

新台幣本周延續升值走勢，單周累計升值 1.84 角或 0.59%，周線中止連二黑。新台幣 5 月同步走揚，單月升值多達 2.64 角或 0.84%，月線連二揚。

‌



台股今天勁揚 1096.5 點，收在 44732.94 點，改寫歷史新高，成交值高達 1 兆 8164 億元，權值王台積電和股王信驊終場收在 2355 元和 18950 元，雙創收盤歷史新高。外資大買台股 801.45 億元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.4 元，最高升抵 31.317 元、升值 1.11 角，外資大舉匯入，但進口商、投信、壽險等多方管道進場買匯，進而壓抑新台幣升幅，終場收在 31.384 元，同時催出史上第五大巨量 42.57 億美元。

觀察 5 月主要亞幣表現，人民幣強升 0.96%，新台幣升值 0.84% 居次，日元反彈 0.55%，泰銖升值 0.28%，新加坡幣小升 0.14%；韓元貶值 1.82%，印尼盾單月則重挫 3.13%。