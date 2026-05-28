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〈台幣〉台股爆量翻黑 中止連6升收31.428元

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股今 (28) 日開高殺低失守 4 萬 4 千點關卡，匯市方面買賣方呈現拉鋸戰，新台幣兌美元匯率近乎平盤，收在 31.428 元、微貶 0.8 分，中止連 6 升，台北與元太外匯市場總成交值略減至 25.02 億美元。

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〈台幣〉台股爆量翻黑 中止連6升收31.428元。(圖：shutterstock)

近期外資偏向匯入，帶動新台幣連日走揚，今天開盤價為 31.41 元，盤中一度升抵 31.379 元，但進口商、投信及央行買盤出籠，使得匯價由升轉貶，收在全日最低 31.428 元。


觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.23%，亞幣升貶互見，日元貶值 0.08%，新台幣韓元均小貶 0.03%，人民幣升值 0.02%，新加坡幣持續休市。

美伊初步和談協議落空，雙方再度發動空襲，台股今天一度衝上 44954 點歷史新高，隨後跟隨日、韓股市走弱，最低殺至 43236 點，終場收在 43636.44 點，下跌 620.36 點。集中市場全天成交值達 1.66 兆元，續創新天量，外資轉為賣超 386.83 億元，終結連 5 買。

美國白宮周三 (27 日) 否認伊朗國營媒體有關「臨時和平協議草案」的報導，雙方劍拔弩張，美軍對一處伊朗軍事設施發動新一輪打擊，擊落多架無人機，而伊朗向一艘美國商船發射了 4 架單向攻擊無人機，美軍亦擊落這些無人機。美國與伊朗戰事已持續近三個月，市場對於和談進展仍充滿不確定性，


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新台幣匯率貶值

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美元指數99.192-0.01%
美元/台幣31.428+0.03%
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韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1475+0.00%

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