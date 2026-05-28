〈台幣〉台股爆量翻黑 中止連6升收31.428元

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美國白宮周三 (27 日) 否認伊朗國營媒體有關「臨時和平協議草案」的報導，雙方劍拔弩張，美軍對一處伊朗軍事設施發動新一輪打擊，擊落多架無人機，而伊朗向一艘美國商船發射了 4 架單向攻擊無人機，美軍亦擊落這些無人機。美國與伊朗戰事已持續近三個月，市場對於和談進展仍充滿不確定性，