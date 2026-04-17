鉅亨網新聞中心 2026-04-17 15:50

美國總統川普周四 (16 日) 宣稱，伊朗在與美國的談判中已做出關鍵讓步，結束戰爭的協議可能在「相當快」(fairly soon) 的時間內宣布。他還說，下周到期的兩周停火協議可能無須延長，打破了外界原本認為需要延長停火以爭取外交空間的看法。

川普說：「伊朗想要達成協議。他們今天願意做的事情，是兩個月前所不願意的。我們目前正進行一場非常成功的談判。如果協議達成，很快就會宣布。」

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波斯灣阿拉伯國家及歐洲的部分領導人則預期，達成和平協議可能需要約六個月的時間，因此停火協議應延長納入這段時間。

然而知情官員透露，德黑蘭尚未對川普所謂「伊朗已放棄反對美國關鍵要求 (包括核計畫問題)」的說法發表評論。

川普表示，雙方可能於本周末進行第二輪直接談判。

川普已經多次預告戰爭將迅速結束，美股周四收在歷史新高，但亞洲市場周五行情轉弱，部分原因是投資人在周末到來之前調節部位。MSCI ACWI 全球指數在經歷連 10 日漲勢並於周四創下新高後，周五微跌 0.1%。

從美伊官員周四的發言來看，雙方在關鍵問題上仍存在分歧，但以色列與黎巴嫩的停火可能提供新的契機。伊朗議會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 曾表示，永久停火必須涵蓋黎巴嫩的戰事。