鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 07:50

這場發生在伊朗的戰爭，以及總統川普的強硬言論，正將美國與歐洲的盟邦關係推向崩潰邊緣。

根據歐洲多國官員透露，華府對許多歐洲夥伴採取了外交上的「冷處理」，拒絕讓盟友參與衝突計畫或和平談判的決策圈。包括近期對伊朗實施荷姆茲海峽封鎖的行動，以及讓俄羅斯石油豁免到期的決定，均未充分諮詢歐洲。

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美歐各自為政的僵局

美國並非唯一採取片面行動的一方。英國與法國因批評戰事而引發川普不滿，兩國預計於本週五 (17 日) 自行召開會議，商討如何以和平手段恢復海峽的通行自由。與此同時，許多盟國至今仍拒絕加入由美國主導的封鎖行動。

雖然美歐領袖在私下可能已無溝通，但公開場合的唇槍舌戰卻未曾停歇。在教宗方濟各十四世（Pope Leo XIV）批評伊朗戰爭後，川普對其發動猛烈抨擊，稱教宗對外國政策的見解簡直是「一場災難」。

政治衝擊 外溢至歐洲內部

過去與川普關係相當友好的義大利總理梅洛尼，對川普攻擊教宗的言論深感不滿，直斥其「不可理喻」。隨後，梅洛尼更宣布暫停義大利與以色列，即美國在戰爭中的主要夥伴，長達 20 年的國防協定，僅隱晦表示是基於「當前局勢」所致。

此外，歐陸政局也傳來不利華府的消息。匈牙利選民在上週末投票終結了總理奧班長達 16 年的統治，即便美國副總統范斯在選前最後一刻親自站台也未能挽回頹勢。

這對川普而言是一大挫敗，因為他長期將奧班視為在歐洲最親近的戰友，儘管奧班與俄羅斯總統普丁關係密切，且經常讓歐盟感到頭痛。

單邊領導模式的極限

這一切變局顯露了川普個人領導風格的局限性。他棄絕了歷屆美國總統為抗衡對手，以及建立軟實力而苦心經營的國際聯盟。

歐洲官員私下坦承，礙於安全與能源需求，他們無法承擔與華府徹底決裂的代價；部分官員甚至認為，封鎖行動或許能產生足夠壓力來促成終戰協議。

然而，解決這場由川普推波助瀾所引發的中東危機，最終責任仍落在川普肩上。

「川普總統及其幕僚似乎不明白，美國的權力運作仰賴各國的自願合作，這能降低我們在全球行動的成本與難度，」前布希政府官員、現任職於美國企業研究院（AEI）的專家柯莉 · 謝克指出。

她認為川普並非追求集體利益，而是將美以兩國的利益成本強加給全世界，且完全不與他人諮商。

美國權力的結構性代價

川普與盟友關係惡化的速度令人心驚。他曾讚譽梅洛尼是席捲歐洲的「美麗年輕女性」，如今卻對義大利媒體表示對她感到「震驚」，甚至稱她不再「勇敢」。

此外，這種不確定性也蔓延到波斯灣。據《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯正敦促美國放棄封鎖，擔心伊朗會報復紅海航道。

在亞洲，各國雖然對華府的缺乏溝通保持低調，但挑戰依然嚴峻。日本首相高市早苗自伊朗停火後始終無法與川普通話，反而在 4 月初與伊朗總統通電。

分析人士認為，川普的作為正為中國提供絕佳機會。北京已將自己塑造成「動盪世界中的穩定燈塔」，藉此強化與加、法等國的關係。

能源短缺擠壓亞洲盟友

戰爭引發的能源供應中斷正讓美國盟友吃足苦頭。荷姆茲海峽長達數週的石油與液化天然氣運輸停滯，已導致東南亞民生燃料短缺，並迫使部分煉油廠關閉。

如今，川普強制封鎖的決定恐將進一步惡化日、菲、韓、印等國的供應危機，民航與軍用航空燃料的供應尤為令人憂心。