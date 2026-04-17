鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-17 12:03

隨著中東局勢持續變化，美國總統川普週四 (16 日) 再度釋出樂觀訊號，強調對伊朗戰事進展順利，並預期衝突可望在短期內落幕。

川普本週啟動橫跨內華達與亞利桑那的期中選舉造勢行程，試圖重塑經濟議題主導權，並穩住選前逐漸轉弱的政治局勢。

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川普週四於內華達州拉斯維加斯出席活動時表示，伊朗戰爭「進行得非常順利」，並直言「應該很快就會結束」。他同時強調，美軍展現出強大實力，稱「一切都很完美」，並重申美國擁有全球最強軍事力量。

值得注意的是，川普自今年 2 月美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，多次對戰事進展表達正面看法，此次發言延續一貫樂觀基調。

在外交進展方面，川普透露，美國與伊朗可望於下週末重啟面對面談判，顯示雙方仍持續透過協商尋求降溫契機。同時，他也指出，以色列與黎巴嫩已同意實施為期 10 天的停火安排，為區域局勢帶來階段性緩和空間。

川普此行將主打稅收與移民政策，特別是針對服務業勞工推出的減稅措施，包括取消小費聯邦所得稅，希望爭取關鍵搖擺選民支持。然而，在整體生活成本高漲的情況下，相關政策效益正受到市場與選民質疑。

多位共和黨策略人士指出，「生活負擔」已成為主導選民情緒的核心議題，使原本可望加分的減稅政策效果遭到削弱。內華達大學拉斯維加斯分校政治學教授 David Damore 也直言，生活成本壓力將蓋過稅務利多，對共和黨選情形成明顯逆風。

白宮方面則強調，政府早已預期對伊朗戰事將帶來短期經濟衝擊，並指出減稅政策仍持續為民眾帶來實質利益。部分川普陣營人士則認為，一旦與伊朗達成協議並恢復荷姆茲海峽運輸，能源價格壓力可望逐步緩解。