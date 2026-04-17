鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 13:19

由於台灣擁有全球最大的晶圓代工廠台積電 (2330-TW) R(TSM-US) ，並具備技術領先、經驗豐富的半導體專業人才庫，特斯拉此次針對 Terafab 計畫釋出了 9 項職缺，鎖定擁有 5 年以上先進製程經驗的資深人才。

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根據職位說明，Terafab 被定義為一座「垂直整合的半導體工廠」，旨在將邏輯晶片、記憶體、封裝測試以及光罩生產整合於同一廠區內。

特斯拉執行長馬斯克上個月首度披露這項野心勃勃的計畫，目標是打造大規模的人工智慧晶片廠，以支撐其在機器人技術與資料中心領域的發展。

相關職缺要求應徵者須具備 7 奈米以下先進製程經驗，部分職位甚至提及 2 奈米等級技術，而這正是台灣半導體產業的核心優勢。此外，部分職位亦要求熟悉由台積電開發的 CoWoS 與 SoIC 等先進封裝流程。

工程職務涵蓋多項前段製程核心技術，包括微影、蝕刻、薄膜沉積與化學機械研磨（CMP），同時也涉及良率工程與製程整合等領域。

根據職缺內容，該工廠預計支援多種晶片產品，包括邊緣推論處理器、用於軌道衛星的抗輻射晶片，以及高頻寬記憶體（HBM）。

針對此招募動向，特斯拉尚未回應。