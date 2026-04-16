鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 13:00

《Investing.com》報導，Barclays 指出，在特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)4 月 22 日公布第一季財報前，投資人關注焦點將集中在資本支出需求、公司轉向實體 AI 的進展速度，以及短期利潤率壓力，儘管市場對其長期計畫仍抱持期待。

分析師 Dan Levy 表示，「Terafab / 太陽能相關新增資本支出需求」將是核心問題。

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這些項目並未納入公司 2026 年逾 200 億美元的資本支出指引，使市場對特斯拉未來還需投入多少資金產生疑慮。

Barclays 指出，Terafab 這項打造 1 太瓦 (TW)AI 算力工廠的宏大計畫，如果全面落實，成本可能高達數兆美元。

Levy 認為，Terafab 的推出，加上 100 GW 太陽能容量規劃，顯示特斯拉在停止 Model S/X 生產後，正進行更深層的轉型。他形容這是「特斯拉從電動車業務轉向實體 AI 的象徵性交棒」。

Barclays 補充，未來成長動能將更多來自 Robotaxi(無人計程車) 擴張、FSD(全自動輔助駕駛) 開發以及 Optimus 人形機器人生產。

不過，短期前景仍具挑戰。Levy 預期，第一季利潤率將因銷量下降與原物料成本壓力，呈現季減。

Barclays 也指出，近期股價表現疲弱，反映市場對自動駕駛與機器人進展有限的擔憂。